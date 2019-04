Medimex, Liam Gallagher e Patti Smith in concerto a Taranto

Il Medimex fa incetta di star: a esibirsi sul palco della rassegna in programma a Taranto nel giugno del 2019 saranno infatti anche Patti Smith e l’ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher. Due nomi che sono il fiore all’occhiello di un programma che finora conta soli numeri uno. Quella al via il 5 giugno sarà la seconda edizione del festival promosso dall’agenzia regionale Puglia Sounds, che evidentemente ha alzato ulteriormente l’asticella. Il Medimex 2019 è dedicato alla celebrazione dei 50 anni dal mitico Festival di Woodstock, che proprio quest’estate sarà ripetuto nello stesso luogo in cui si tenne nel 1969.

I concerti di Patti Smith e Liam Gallagher al Medimex 2019

Il festival avrà luogo a Taranto dal 5 al 9 giugno, protraendosi per un giorno in più rispetto a quanto avvenuto nell’edizione dell’estate del 2018. Raddoppiato, inoltre, il numero degli artisti: quattro e non più due come lo scorso anno, quando a esibirsi furono i soli Kraftwerk e Placebo. Il concerto di Liam Gallagher è in programma per l’8 giugno, mentre a Patti Smith sarà riservata la serata conclusiva della manifestazione, il 9 giugno. I biglietti per le due serate sono disponibili sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 25 euro per il concerto di Liam Gallagher e di 15 euro per quello di Patti Smith.

Medimex 2019: tutti i concerti in programma

I nomi di Liam Gallagher e Patti Smith sono senza dubbio i più altisonanti all’interno del cartellone del Medimex 2019, ma sono altrettanti gli artisti annunciati. Si tratta degli Editors e di The Cigarettes After Sex: entrambe le band si esibiranno sul palco tarantino la sera del 7 giugno. I biglietti per il concerto sono disponibili sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 15 euro. In alternativa, è possibile acquistare l’abbonamento alle tre serate al costo di 45 euro.

Medimex 2019: tutti gli eventi

I giorni dedicati ai concerti non saranno che gli ultimi tre del festival, che però inizierà già 5 il giugno con incontri d’autore e appuntamenti “educational”. Il Medimex 2019 sarà inoltre anticipato da un festival parallelo, organizzato a Foggia da giovedì 11 a domenica 14 aprile: il “Medimex Spring 2019”. Un progetto speciale creato ad hoc per il Medimex. Il 12 aprile, protagonista assoluto sarà Renzo Arbore, con uno spettacolo nel corso del quale a esibirsi saranno alcuni tra i più importanti nomi del jazz in Italia. Ma ci sarà spazio anche per un nome internazionale: quello di Bryan Ferry, fondatore dei Roxy Music, che il 13 aprile, a Foggia, sul palco allestito in piazza Cavour, terrà l’unico concerto italiano del suo tour. Lo show sarà a ingresso libero e l’inizio è previsto per le 20. I nomi e i dettagli sul resto del cartellone saranno svelati nei prossimi giorni. Tutti gli eventi del “Medimex Spring 2019” a Foggia saranno a ingresso gratuito, con l’obiettivo di creare un pubblico affezionato che decida di seguire il festival anche a Taranto, a giugno.