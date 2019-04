Festival della Bellezza: annunciati Michael Nyman e Patti Smith

Sono Michael Nyman e Patti Smith i primi nomi annunciati per il cartellone del Festival della Bellezza 2019, in programma a Verona a partire dal 30 maggio 2019. Saranno questi i primi protagonisti della rappresentazione artistica dell’“Anima e le forme”, il tema a cui è dedicata l’edizione 2019 dell’evento. Un titolo che fa riferimento all’omonimo testo di György Luckas sulle forme del rapporto tra uomo e assoluto.

Il concerto di Michael Nyman al Festival della Bellezza

Sarà Michael Nyman, insieme alla Michael Nyman Band e con il contralto Hilary Summers, a inaugurare l’edizione 2019 del Festival della Bellezza. L’artista londinese è atteso sul palco del teatro Romano di Verona il 30 maggio con un concerto unico, durante il quale il compositore e musicista sarà accompagnato da un’orchestra di dodici elementi, composta da archi e fiati e, appunto, in compagnia del contralto Hilary Summers. Al pianoforte, Nyman riproporrà alcune tra le musiche più importanti della sua carriera, a partire dalla colonna sonora composta per “I misteri del giardino di Compton House” (per il film di Peter Greenaway), fino al film – documentario “War Wark – 8 Songs with film”. I biglietti per il concerto di Michael Nyman sono disponibili sul circuito TicketOne, Geticket e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 46 euro più diritti di prevendita per la platea, 30 euro più diritti di prevendita per la gradinata. Per gli studenti, i tagliandi sono disponibili con uno sconto del 20%.

Il concerto di Patti Smith

Il secondo nome annunciato per l’edizione 2019 del Festival della Bellezza è quello di Patti Smith che, insieme a Tony Shanahan, è attesa sul palco del teatro Romano di Verona l’11 giugno 2019. In quell’occasione, la “sacerdotessa del rock” presenterà dal vivo “Words and Music”, un concerto – reading acustico, nel corso del quale l’artista di Chicago si farà accompagnare dal fidato musicista Tony Shanahan, con l’esecuzione di alcuni tra i brani più apprezzati e conosciuti della discografia della cantante. I biglietti per il concerto sono disponibili sul circuito TicketOne, Geticket e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 50 euro più diritti di prevendita per la platea, 34 euro più diritti di prevendita per la gradinata. Per gli studenti, i tagliandi sono disponibili con uno sconto del 20%.

Il Festival della Bellezza 2019 a Verona

Il Festival della Bellezza è uno dei principali eventi a 360 gradi dell’estate italiana. Sede di spettacoli teatrali, concerti e dibattiti, in location che quasi sempre hanno fatto registrare il tutto esaurito. Quelli di Patti Smith e Michael Nyman non sono che i primi artisti annunciati per l’edizione del 2019, che presto saranno integrati con i nomi di altri personaggi dello spettacolo a completare il calendario in programma quest’anno. A breve saranno annunciati inoltre gli altri teatri e le altre città che ospiteranno i “Maestri dello Spirito”, kermesse parallela a quella principale. Gli altri eventi del Festival avranno luogo a partire dai primi giorni di giugno.