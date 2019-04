Eddie Vedder in concerto, le date del tour in Europa: in Italia a Barolo

Due date in Italia per Eddie Vedder che in estate sarà protagonista di un tour in Europa. A Firenze e Barolo le due tappe nel nostro Paese

Saranno 12 i concerti del tour europeo di Eddie Vedder. Il leader dei Pearl Jam partirà da Amsterdam e chiuderà la sua leg estiva a Londra quando aprirà il concerto dei Who il 6 luglio. Sono previste anche due tappe in Italia al Firenze Rocks Festival, in programma il 15 giugno, e al Collisioni Festival di Barolo, il 17 giugno. I biglietti per i concerti sono in vendita a partire dal 22 marzo alle 10 mentre, per i festival italiani, è già possibile aggiudicarsi un pass dai portali ufficiali degli eventi. Queste tutte le date del tour europeo di Eddie Vedder:

9 giugno Amsterdam AFAS LIVE

10 giugno Amsterdam AFAS LIVE

12 giugno Bruxelles Forest National

15 giugno Firenze Firenze Rocks Festival

17 giugno Barolo Collisioni Festival

20 giugno Lisbona Altice Arena

22 giugno Madrid WiZink Center

25 giugno Barcellona Palau St. Jordi

28 giugno Berlino Max-Schmeling-Halle

30 giugno Dusseldorf Mitsubishi Electric Halle

3 luglio Dublino 3 Arena

6 luglio Londra Wembley Stadium

I protagonisti del Firenze Rocks Festival

Eddie Vedder sarà uno dei protagonisti del Firenze Rocks Festival in programma dal 13 al 16 giugno 2019. Sul palco della Visarno Arena la prima sera ci saranno i Tool, gli Smashing Pumpkins, i Dream Theater, i Bad Flower e gli Skindred. A salire sul palco dell’evento il giorno successivo saranno invece Ed Sheeran, gli Snow Patrol, Zara Larsson e Matti Simons. Il 15 giugno toccherà ad Eddie Vedder e Glen Hansard. Infine, a concludere il festival il 16 giugno saranno i Cure, i Sum 41 e gli Editors. Con ogni probabilità Eddie Vedder sceglierà una scaletta in grado di conciliare i brani della sua carriera da solista e le canzoni più celebri e amate dei Pearl Jam. I suoi pezzi da solista sono quelli estratti dai suoi due dischi: un album pubblicato nel 2007, colonna sonora del film “Into the Wild” (che gli è valso la vittoria di un Golden Globe), e un lavoro folk-rock risalente invece al 2012, “Ukulele Songs”, che è stato tra l’altro candidato ai Grammy Awards di quell’anno. L’artista torna a Firenze a distanza di due anni. Nell’estate del 2017 registrò il suo record assoluto di biglietti venduti come solista: 45mila tagliandi registrati.

Il Festival Collisioni 2019

Per quanto riguarda il Festival Collisioni 2019, Eddie Vedder sarà protagonista nella serata del 17 giugno. Ad aprire lo show del leader dei Pearl Jam sarà l’artista irlandese Glen Hansard, vincitore del Premio Oscar per la migliore canzone originale, inserita all’interno della colonna sonora del film “Once”, in cui l’artista è presente anche come attore. Al Festival Collisioni 2019 sono attesi anche l’ex Oasis Liam Gallagher per la serata del 4 luglio. Ci saranno Carl Brave e Max Gazzé il 5 luglio e poi il rap di Salmo unito al rock dei Maneskin il 6 luglio. I 30 Seconds to Mars sono in programma il 7 luglio. Mentre il 16 luglio si aspetta il leader dei Radiohead, Thom Yorke. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili da settimane sui siti di TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati.