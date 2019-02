Eddie Vedder in concerto al Collisioni Festival di Barolo

Si arricchisce di un nuovo nome decisamente di peso il calendario del Festival Collisioni 2019, evento musicale (ma non solo) in programma l’estate prossima a Barolo, in provincia di Cuneo, sulle colline delle Langhe. Un festival “agri-rock”, così come è stato ribattezzato, in cui ad alternarsi sul palco saranno musicisti, attori, conduttori, scrittori e politici, per un programma capace di abbracciare tutto il mondo dello spettacolo e di attirare ogni anno qualche migliaio di spettatori da tutta Italia.

Eddie Vedder al Festival Collisioni 2019

Eddie Vedder è atteso sul palco del Festival Collisioni per lunedì 17 giugno. Il concerto dovrebbe iniziare alle 21.30. Ad aprire lo show del leader dei Pearl Jam sarà l’artista irlandese Glen Hansard, vincitore del Premio Oscar per la migliore canzone originale, inserita all’interno della colonna sonora del film “Once”, in cui l’artista è presente anche come attore.

I biglietti per la serata saranno disponibili dalle 13 di mercoledì 6 febbraio sui siti di TicketOne, di TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il concerto si aggiunge allo show di Eddie Vedder già annunciato e in programma il 15 giugno a Firenze Rocks. Show anche in quel caso che sarà aperto da Glen Hansard e i cui biglietti sono già in vendita da giorni sui siti di TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Con ogni probabilità, la scaletta dei due live prevederà tanto i brani della carriera da solista di Eddie Vedder, quanto i grandi successi cantati con i Pearl Jam. Come cantante solista, Vedder ha all’attivo due dischi: la colonna sonora di “Into the Wild”, risalente al 2007, che gli è valsa la vittoria di un Golden Globe, e poi l’album folk-rock “Ukulele Songs,” datato invece 2012 e candidato ai Grammy Awards di quell’anno.

Il leader dei Pearl Jam tornerà in Italia a distanza di un anno dai suoi ultimi show in compagnia della band e a due anni dalla presenza come artista solista. Ricordiamo infatti il live a Firenze Rocks nell’estate del 2017 in cui Vedder registrò il suo record assoluto di biglietti venduti come solista: 45mila tagliandi registrati. Un record che evidentemente il cantautore statunitense punta a superare quest’estate o quantomeno a eguagliare con i due show appena annunciati.

Il Festival Collisioni 2019

Lo show di Eddie Vedder va ad arricchire ulteriormente il già nutrito calendario del Festival Collisioni 2019. Sono tanti gli artisti attesi sul palco dell’evento. Protagonista il 4 luglio sarà l’ex Oasis Liam Gallagher. Ci saranno Carl Brave e Max Gazzé il 5 luglio e poi il rap di Salmo unito al rock dei Maneskin il 6 luglio. I 30 Seconds to Mars, che stanno per pubblicare una canzone insieme a Emma, sono attesi per il 7 luglio. Mentre il 16 luglio si aspetta il leader dei Radiohead, Thom Yorke. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili da settimane sui siti di TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati. Il calendario dovrebbe arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni con dei nuovi annunci.