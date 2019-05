Tiziano Ferro, il nuovo singolo anticipa uscita dell'album

In attesa del nuovo singolo “Buona (cattiva) sorte”, Tiziano Ferro continua a solleticare la fantasia dei suoi fan pubblicando alcune parole della canzone su Instagram. Prima ha postato le strofe “Baciami fino a quando vuoi / Baciami, come l'avessimo inventato noi”, poi un’altra piccola anticipazione: “Non preoccuparti amore mio / Esisti tu esisto solo io / Ci rinnegano ci lapidano e noi con quelle pietre... costruiremo una parete!” con i testi in doppia versione italiano/spagnolo.

Una canzone che parla al futuro, senza dimenticare il passato

Sono parole di una canzone che l’artista di Latina giudica un nuovo inizio, come ha precisato in un altro post di qualche giorno fa: «Per me rappresenta la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove». “Buona (cattiva) sorte” è già disponibile in preorder su tutte le principali piattaforme digitali.

La tracklist di “Accetto miracoli” e le anticipazioni di Tiziano Ferro sui brani

Il singolo fa parte del nuovo album “Accetto miracoli” che uscirà il prossimo 22 novembre e di cui Tiziano Ferro ha dato diverse anticipazioni, postando anche in questo caso frasi tratte dai diversi pezzi. Si parte da alcuni versi della title track “Accetto miracoli” (“Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue. Ti avevo avvisato per l’ultima volta e con questa… Sono due” e “Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno…”), per poi passare alle parole di “Vai ad amarti” (“Oggi non vedo l’uscita e neanche l’entrata. Ma la cosa grave, è che è la stessa la chiave”), “Amici per errore” (“Non è l’amore quello che ci serve, è molto più la verità. In fondo siamo dalla stessa parte, di un’altra metà”), “Seconda pelle” (“Sei seconda pelle e lo sarai sempre. E ogni ferita che hai è un dolore per me, ed ogni schiaffo che prendi lo prendo anche io per te”), “Balla per me” (“In casa noi soldati separati, guerre aperte chiuse tra pareti. Però ancora vorrei vederti, col sole sui tuoi occhi verdi”), “In mezzo a questo inverno” (“Minimizzo tanto non mi senti. Sempre secondo, il primo dei perdenti”), “Come farebbe un uomo” (“E intanto corriamo anche se non ci viene. Ed un grande finale me lo inventerò a San Siro e all’Olimpico insieme”), “Un uomo pop” (“Quello che ora pensi vale troppo meno. Quindi mi comporta responsabilità…ZERO!”), “Il destino di chi visse per amare” (“E corri non ti fermare e forse l’ho persa io in quei giorni confusi, la chiave per aprire i miei occhi chiusi”), “Casa a Natale” (“Di deserto sono esperto. Eppure mi ci perdo ancora”), “Le 3 parole sono 2” (“Un incubo così pesante me lo vuoi dire come fa a finire? Mi rispondi: come gli incubi tutti, quando apri gli occhi”). Ecco la tracklist completa di “Accetto Miracoli”.