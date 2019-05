Sting, il nuovo album è “My Songs”

Si chiama “My Songs” ed esce venerdì 24 maggio il nuovo album di Sting, che arriva poco più di un anno dopo la collaborazione con Shaggy per “44/876”. Si tratta di una raccolta di quindici brani dal repertorio proprio e dei Police che l’artista inglese rilegge e riarrangia. «”My Songs” è la mia vita in canzoni – ha detto Sting presentando il disco – alcune di questa sono ricostruite, alcune riformulate, altre riarrangiate, ma tutte con uno sguardo contemporaneo». Registrato in vari studi in giro per il mondo, "My Songs" è stato registrato con la band che solitamente accompagna Sting dal vivo, composta dal chitarrista Dominic Miller, suo figlio Rufus e dal batterista Josh Freese e vede alla prodizione Martin Kierszenbaum (già al lavoro con lo stesso Sting, Lady Gaga e Robyn), Dave Audé (Bruno Mars, Selena Gomez) and Jerry Fuentes (The Last Bandoleros).

La tracklist

L’album è accompagnato da un libretto di note scritto da Sting stesso, nel quale l’artista condivide, per ogni canzone, delle storie personali legate ad esse. Questa la tracklist completa del disco:

Brand New Day Desert Rose If You Love Somebody Set Them Free Every Breath You Take Demolition Man Can't Stand Losing You Fields of Gold So Lonely Shape of My Heart Message in a Bottle Fragile Walking on the Moon Englishman in New York If I Ever Lose My Faith in You Roxanne (live)

Deluxe Edition bonus track:

Synchronicity II (live) Next To You (live) Spirits In The Material World (live) Fragile (live) I Can't Stop Thinking About You (live) (solo nell'edizione giapponese) Desert Rose (extended version) (solo nell'edizione francese)

Un nuovo tour al via dall’Italia

Neanche il tempo di chiudere il tour mondiale con Shaggy (il 24 maggio a Birmingham e poi il 25 a Manchester) e in un paio di giorni Sting sarà di nuovo sul palco per aprire il nuovo ciclo di concerti nel quale presenterà “My Songs”. L’artista britannico, da sempre innamorato del nostro Paese, ha deciso così di omaggiarlo con il prologo del tour, che lo vedrà in Piazza Duomo a Milano per partecipare al Radio Italia Live. Dal centro meneghino il “My Songs Tour” farà il giro d’Europa durante la prossima estate, tornando in Italia per altre due date: il 29 luglio a Lucca, in piazza Napoleone, per il Lucca Summer Festival ed il giorno successivo, il 30 luglio, al Teatro Geox di Padova. I biglietti per i due eventi stanno andando a ruba: per Lucca restano solo i posti in piedi (a 59,80 euro) e la tribuna numerata (172,50 euro); per Padova ancora disponibili la tribuna numerata (57,50 euro), la prima platea numerata (86,50 euro) e la poltronissima numerata (103,50 euro). Queste tutte le date del lunghissimo “My Songs Tour”: