Sting, in vendita i biglietti per i concerti di Lucca e Padova

Sting è pronto a ripartire con un nuovo tour e non si farà mancare un paio di date nella sua amata Italia. Si chiama “My Songs” il ciclo di concerti che vedrà l’ex Police girare l’Europa con i suoi maggiori successi, approdando in Italia a Lucca il 29 luglio in piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival e poi il giorno seguente, il 30 luglio, a Padova al Gran Teatro Geox. È già aperta la prevendita per entrambe le date sul circuito Ticketone. Questi prezzi dei biglietti per il concerto di Lucca:

Posto in piedi: 59,80 euro

Platea: 79,35 euro

Platea Gold: 138,00 euro

Tribuna Numerata e Statua Gold: 172,50 euro

Vip Pack (posto in Sky Box, cena a buffet pre-show nell’area hospitality situata nel Cortile degli Svizzeri, free open bar, aftershow in area hospitality, personale dedicato, servizi igienici, posto auto): 300,00 euro

Questi, invece, i prezzi per il concerto di Padova:

Parterre in piedi: 40,50 euro

Tribuna numerata: 57,50 euro

Seconda platea numerata: 69,00 euro

Prima platea numerata: 86,50 euro

Poltronissima numerata: 103,50 euro

Il “My Songs” Tour

Il tour europeo di Sting, "My Songs", partirà la prossima estate con show e concerti in festival prestigiosi. Sarà un tour dinamico e divertente che si concentrerà sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui sedici Grammy Awards. I fan avranno modo di ascoltare le hit quali “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Message in a bottle” e tante altre. Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band. Queste tutte le date al momento annunciate:

Sabato 1 giugno – Sofia, Armeec Arena

Domenica 2 giugno – Skopje, Skpje Calling

Martedì 4 giugno – Lubiana, Arena Stozice

Sabato 8 giugno – Kaunas, Zalgirio Arena

Lunedì 10 giugno – Riga, Arena Riga

Mercoledì 12 giugno – Tallinn, Saku Arena

Sabato 15 giugno – Beitstolen, Beitstolen Live

Lunedì 17 giugno – Stoccolma, Grona Lund

Mercoledì 19 giugno – Trondheim, Big Challenge Science Fest

Venerdì 21 giugno – Holstebro, Musikteatret

Sabato 22 giugno – Groningen, Stadspark

Domenica 23 giugno – Forchheim, Open Air

Martedì 25 giugno – Monchengladbach, Sparkassen Park

Mercoledì 26 giugno – Lingen, Open Air Emsland Arena

Domenica 30 giugno – Bratislava, O’Nepela Arena

Martedì 2 luglio – Budapest, Budapest Arena

Giovedì 4 luglio – Graz, Messe Graz

Venerdì 5 luglio – Clam, Burg Castle

Sabato 6 luglio – Halle, Freilinchtbuhne Peissnitzinsel

Mercoledì 10 luglio – Monaco di Baviera, Tollwood Music Arena

Giovedì 11 luglio – Stoccarda, Jazzopen

Venerdì 12 luglio – Slavkov u Brna, Zamecky Park

Domenica 14 luglio – Weert, Bospop

Lunedì 15 luglio – Bonn, Kunst! Rasen

Domenica 21 luglio – Vila Nova de Gaia, Meo Mares Vivas

Venerdì 26 luglio – Carcassone, Festival de Carcassonne

Sabato 27 luglio – Vitrolles, Jardin Sonore Festival

Lunedì 29 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival

Martedì 30 luglio – Padova, Gran Teatro Geox

Giovedì 1 agosto – Colmar, Foire aux Vins de Colmar

Un nuovo album in arrivo

Il nuovo tour europeo potrebbe essere l’occasione per ascoltare il nuovo progetto di Sting, che sta riarrangiando i suoi grandi successi per dar loro una nuova veste. Nei giorni scorsi l’artista ha firmato una nuova versione di “Brand New Day” e questo maquillage dei suoi capolavori dovrebbe portare entro l’estate all’uscita di un nuovo album.