Ed Sheeran e Justin Bieber, il nuovo singolo è “I don't care”: il video

Sabato 18 maggio è arrivato in rete il video del singolo “I don't care” di Ed Sheeran e Justin Bieber, prodotto da Max Martin, Shellback e Fred. La clip è diventata subito virale, raccogliendo in pochi giorni su YouTube oltre 37 milioni di visualizzazioni.

Il video di “I don't care”

Il video di “I don't care” è stato prodotto da Emil Nava, che ha già lavorato con Ed Sheeran dirigendo le riprese dei brani “Lego House”, “Sing” e “Thinking Out Loud”. La clip è stata anticipata dai due cantanti sui rispettivi canali social, dove entrambi hanno pubblicato un breve video con il dietro le quinte, dove li si vede ballare travestiti da panda e da orso. In questa ultima avventura, la cinepresa mette in scena orsacchiotti, cavalli, arcobaleni e ambientazioni estive, con Justin Bieber che si trasforma in un orso, in un cono gelato e in una pannocchia, mentre il cantautore di Halafix veste i panni di un panda e di una ballerina. Si tratta di un video non-sense, con un singolo che promette di diventare una delle hit estive dell’estate 2019. Il brano ha infatti debuttato al primo posto della global chart di Spotify, dove ha già conquistato oltre 75 milioni di streams, e conquistato la vetta di iTunes, piazzandosi al primo posto delle classifiche di oltre 60 Paesi, tra cui anche l’Italia.

Le altre collaborazioni tra Ed Sheeran e Justin Bieber

“I don't care” non è la prima collaborazione tra questi due interpreti di successo del panorama musicale internazionale, che in passato hanno già avuto modo di lavorare insieme su diversi progetti. Nel 2015, infatti, Sheeran ha scritto con Justin Bieber e Benny Blanco il brano “Love Yourself”, una delle tracce più ascoltate e amate dell’album “Purpose” del cantante canadese. Inoltre, di recente i due artisti hanno duettato nel brano “Earth” di Lil Dicky per sostenere un’associazione ambientalista.

Il ritorno alla musica di Justin Bieber

Anche se i due pesi massimi del pop sono tornati a cantare insieme, tuttavia si trovano a vivere momenti del tutto diversi della loro carriera artistica. Da un lato vi è Ed Sheeran, in piena attività musicale, dall’altro Justin Bieber, fermo da un bel po’ di tempo. Il singolo “I don't care” rappresenta dunque il ritorno sulle scene musicali del cantante canadese, dopo l’annuncio di una lunga pausa necessaria per curare la depressione che lo avrebbe colpito. Il nuovo brano mette dunque a tacere le voci di un possibile abbandono della carriera musicale da parte dell’artista.

Ed Sheeran in Italia

A differenza di Justin Bieber, Ed Sheeran è invece in piena attività, tanto che nel 2017 è stato nominato tra le 100 personalità più influenti del pianeta ed è diventato una stella assoluta del panorama musicale internazionale. Dopo la pubblicazione dell’album “÷” il cantautore inglese ha attraversato il mondo per portare la sua musica in ogni angolo della Terra, con un tour che farà tappa anche in Italia, più precisamente alla Visarno Arena di Firenze il 14 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno.