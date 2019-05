Myss Keta: pubblicata una foto senza maschera

Myss Keta è tra i nomi più rivoluzionari e originali della scena discografica italiana. L’artista ha appena pubblicato il nuovo disco di inediti “Paprika” che vanta collaborazioni con alcuni dei cantanti di maggior successo del momento, tra questi Gué Pequeno, Elodie, Gemitaiz e Mahmood (qui le foto della finale del Festival di Sanremo in cui l’artista ha trionfato con il brano “Soldi”).

Myss Keta e il collettivo Motel Forlanini

Il progetto Myss Keta nasce a Milano nel 2013 per opera di Motel Forlanini, un collettivo di musicisti, registi, designer e artisti. Il gruppo viene fondato con lo scopo di proporre nuovi contenuti in grado di appassionare le pubblico e stravolgere le regole aprendo a nuovi orizzonti multimediali, proprio quanto fatto con la creazione dell’universo della bionda artista di Porta Venezia.

Il debutto della cantante avviene nel 2013 con il singolo “Milano sushi e coca” che diventa subito un fenomeno mediatico senza precedenti; ad oggi il video ufficiale vanta oltre un milione di visualizzazioni su YouTube. L’ascesa di Myss Keta si deve a un mix perfetto di sonorità elettroniche accattivanti e testi diretti che hanno fatto centro nel cuore del pubblico più giovane rendendola una vera e propria icona.

Myss Keta: il volto dell’artista

Nelle ultime ore Myss Keta è sotto l’attenzione di tutti per quanto rivelato dall’agenzia Dire attraverso uno scatto che ha subito fatto il giro del web. L’agenzia stampa ha mostrato in esclusiva il viso dell’artista, paparazzata sulla metro di Milano insieme a quella che viene indicata come Miuccia, sua compagna del collettivo.

Al momento non sono arrivate né conferme né smentite da parte dall’artista che non si è mai mostrata in pubblico a volto scoperto ma sempre indossando un paio di occhiali e una mascherina sulla faccia. Sarà veramente lei? Nel frattempo sul web il pubblico si è diviso in due fazioni: chi da un lato sostiene che la ragazza fotografata sia proprio lei, chi dall’altro pensa che non ci siano abbastanza elementi per poter giudicare.