Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto, anteprima del tour a Roma

Lei nei panni della “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer. Lui travestito da Van Gogh nel suo più celebre autoritratto. Finché non hanno preso il microfono e non si sono messi a cantare in Piazza di Spagna, turisti e residenti romani non hanno riconosciuto dietro quei costumi strampalati Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due hanno voluto lanciare un singolare flash mob come anteprima del loro tour congiunto, che partirà il 26 giugno da Bari. La coppia è scesa lungo la scalinata più famosa del mondo intonando “In questa nostra casa nuova”, il singolo uscito lo scorso 22 marzo nel quale duettano insieme. Laura e Biagio hanno da sempre una passione per la storia dell'arte (la Pausini è diplomata alla Scuola d'Arte con una tesi su Van Gogh) e stanno preparando molte sorprese per il loro prossimo tour negli stadi. Mentre i due artisti si mettevano in posa, portando al volto le cornici, i fan hanno intonato anche “Tra te e il mare”, uno dei maggiori successi della Pausini scritto per lei proprio da Antonacci.

Il singolo “In questa nostra casa nuova”

“In questa nostra casa nuova” è il singolo uscito lo scorso 22 marzo con il quale Antonacci torna a scrivere per la sua amica Pausini. Si tratta della prima composizione pensata da Antonacci appositamente per le due voci. Il pezzo, pubblicato dall’etichetta Iris distribuita da Sony Music, va a suggellare un’amicizia che dura da oltre venticinque anni: un lungo periodo che è stato scandito da tante collaborazioni e da tanti duetti. A partire appunto da “Tra te e il mare”, brano del 2000 firmato da Biagio Antonacci e portato al successo da Laura Pausini. Ma la sua firma è anche su altri brani della cantante, come “Vivimi”, “Lato destro del cuore”, “Tornerò (con calma si vedrà)” e “È a lei che devo l’amore”.

“Laura Biagio Stadi 2019”

Il “Laura Biagio Stadi 2019” partirà il prossimo 26 giugno da Bari e prevede dieci concerti in altrettanti stadi italiani (ad eccezione di Cagliari, dove il concerto si terrà alla Fiera). I biglietti sono in vendita ormai da diversi mesi sul circuito Ticketone, con prezzi che partono da 35 euro. In attesa dell’inizio del tour, Laura Pausini e Biagio Antonacci mostreranno per la prima volta in anteprima il loro palco il 15 giugno, in occasione del “Laura Biagio Party 2019”, in programma presso la Nuova Fiera di Roma. L’evento è riservato ai soli iscritti ai due fan club degli artisti. Impossibile sapere quale sarà la scaletta che i due porteranno sul palco, essendo una prima volta di un tour congiunto tra le due popstar nostrane, anche se la Pausini non è nuova a collaborazioni e duetti. Questo il calendario completo degli appuntamenti: