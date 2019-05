Un grande mistero avvolge Cesare Cremonini, uno degli artisti più amati, seguiti e di maggior successo in Italia. In queste ore il cantante ha pubblicato alcuni post sul suo profilo Instagram scatenando subito la curiosità degli utenti.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio quando il cantante ha postato un brevissimo video annunciando che giovedì 16 maggio, alle ore 21.00, accadrà qualcosa a “reti umanificate” scrivendo: “Il 2020 comincia questa settimana!! #Cremonini2C2C”.

Questa mattina il cantautore ha ricordato l’appuntamento dando maggiori informazioni che però al momento risultano ancora molto misteriose. Cesare Cremonini ha parlato dell’inizio di un nuovo capitolo pieno di eventi felici dicendo che in seguito avrebbe dato ulteriori notizie.

Cesare Cremonini: “Il futuro è arrivato molto in fretta”

Il messaggio dell’artista: “#CremoniniDueMilaVenti significa una cosa: che il futuro è arrivato molto in fretta ed è diverso da come ce lo eravamo immaginati. Io da bambino lo pensavo pervaso di sentimenti cosmici, rigurgitante di palazzi alti più delle nuvole e multiformi tra cui sarebbero sfrecciate automobili volanti, guidate da esseri umani identici l’uno all’altro. Immaginavo i cantanti del futuro ossessionati da pettinature bizzarre: l’unico modo rimasto per distinguersi l’uno dall’altro. 2O sono gli anni della mia vita in musica. 2O+2O il mio primo fantastico tempo”.

Cesare Cremonini: l’ultimo messaggio del cantante

Poco dopo Cesare Cremonini ha solleticato nuovamente la curiosità dei suoi fan postando un brevissimo video in cui viene ricordato l’appuntamento: “L’appuntamento è alle ore 21:00 di domani, per la prima volta a reti UMANIficate: su Facebook in “Prima Visione”, ma anche sui canali Sky e tutti i canali Mediaset. Cliccando nel link in BIO o direttamente sulla mia pagina Facebook potrete prenotarvi per la partenza di questo nuovo viaggio insieme! #Cremonini2C2C sta per iniziare!”.

Al momento non si hanno altre informazioni ma i fan sono in subbuglio, poche ore e finalmente potremo scoprire tutto.