Izi, il nuovo album è “Aletheia”: tutte le collaborazioni e i featuring

Izi fa il suo ritorno nel mondo della discografia italiana con il nuovo album “Aletheia”, un titolo che deriva dal greco e che vuol dire rivelazione, svelamento. Ed è proprio ciò che il disco vuole essere, un’illuminazione, un nuovo livello di consapevolezza dove la vita comincia ad avere un senso diverso. “Aletheia” arriva, infatti, a due anni di distanza dall’ultimo album “Pizzicato” e dopo un periodo di buio e silenzio artistico, durante il quale il rapper di Cogoleto ha dovuto fare i conti con uno stato di malessere e di depressione.

Featuring e collaborazioni nel nuovo album “Aletheia”

Il nuovo album di Izi è anche il frutto della collaborazione con importanti artisti dell’attuale panorama musicale italiano e internazionale e con alcune delle promesse del mondo beatmaking e rap. Il disco contiene, infatti, featuring con Sfera Ebbasta, Speranza, Heezy Lee & Josh Rosinet, che duettano con il rapper di Cogoleto rispettivamente nei brani “48H”, “Ok” e “San Giorgio”. Per quanto riguarda la produzione, “Aletheia” vanta importanti nomi, come David Ice, Charlie Charles, tha Supreme, Mace, High Klassified, Maaly Raw, Heezy Lee, Josh e Bijan Amir e Frankie P. L’album è già disponibile dal 10 maggio nei negozi fisici e digitali, con l’etichetta discografica Island Records/Universal Music.

La tracklist dell’album “Aletheia”

“Aletheia” è l’album che segna un cambiamento nella carriera artistica di questo giovane rapper, che a soli 23 anni vanta già due dischi certificati Oro, “Fenice” del 2016 e “Pizzicato” del 2017. Nelle tracce contenute in questo nuovo lavoro discografico, Izi cerca nuove chiavi di lettura della realtà e una nuova visione spirituale dell’esistenza. Unisce il rap e il cantautorato in modo unico ed emozionante, allontanandosi da quelle sonorità trap e drill che hanno caratterizzato la sua produzione musicale fino a due anni fa. I sedici brani, inoltre, raccontano i diversi stati d’animo che popolano l’inconscio del cantante, come l’amore, la tranquillità e la leggerezza, ma anche la rabbia e l’odio. Questa è la tracklist completa di “Aletheia”:

“Il nome della rosa” “Volare II” “Ok” feat. Speranza “48H” feat. Sfera Ebbasta “Pace” “Weekend” “A’dam” “Dammi un motivo” “Uh, che peccato!” “Dolcenera” “San Giorgio” feat. Heezy Lee & Josh Rosinet “Carioca” “Pasta e molliche” “Fumo da solo” “Grande” “Zorba”

Le date dell’instore tour di Izi

Con l’uscita del nuovo album, è iniziato anche il firmacopie, un tour che sta portando Izi in diverse città italiane per incontrare i fan e promuovere “Aletheia”. Queste sono tutte le date ancora in programma per partecipare a uno degli appuntamenti previsti dall’instore tour del rapper di Cogoleto: