Izi: "Aletheia", il nuovo album del rapper

Aletheia in greco significa “svelamento” o “rivelazione”: è questo il nome che ha scelto Izi, 23enne rapper cuneese per il suo ultimo album. Pubblicato con l’etichetta Island Record, sarà disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire da 10 maggio. Izi spiega così il suo nuovo progetto: «Dopo Pizzicato ho avuto un anno e mezzo di depressione nera, crisi epilettiche, visioni. Fingevo la felicità, ma non sono mai stato bene. Ho dovuto isolarmi e imparare a farmi attraversare dal dolore. Voglio essere vero, e se mi manifesto, posso dare ad altri la possibilità di farlo». Aletheia, a cui hanno collaborato Sfera Ebbasta, Speranza, Heezy Lee e Josh Rosinet, e un disco ombroso, riflessivo, che lascia poco spazio a tracce leggere. Sedici pezzi in cui l’artista si allontana dal cliché del rapper duro e amante del denaro, mostrando un lato più delicato, fragile, vulnerabile. «Dovrei fare il duro anch’io? - spiega il rapper - Non ce n’è bisogno. Siamo esseri umani, siamo tutti al tempo stesso molto forti e molto deboli. “Aletheia" è anche la consapevolezza di questa natura. Prima di scrivere l’album mi sono detto: perché mi dovrei vergognare del mio lato debole? Non mi voglio vergognare di nulla».

Pezzi malinconici, rabbiosi e di denuncia sociale

Un disco che spinge Izi sempre più verso quella dimensione di “rap d’autore”, un legame col cantautorato tradizionale che all’artista piace, come si può notare anche dall’inserimento nell’album di una cover di Dolcenera di De Andrè. Una canzone che Izi decide di non “sporcare” con il campionamento per portarla con grande rispetto al pubblico dei giovani fan. Tra i riferimenti colti dell’album anche a quello a Umberto Eco e al suo “Il nome della Rosa”, che fa da titolo all’intro dell’album ed è la traccia più breve delle sedici: “Ed ero penna e inchiostro in connessione con qualcosa/quando penso sento l’eco, frate’, Il nome della rosa“, canta Izi sulla produzione di Davide Ice. In alcuni pezzi come “Weekend”, Izi affronta invece i problemi sociali rappando “Non lo sapevi che siamo solo pedine, guarda su/quanti ricchi si fanno le polverine, guarda giù/giù in quartiere si fanno le polverine/guardo avanti e faccio sci di fondo sulle polverine”. Non mancano pezzi più rabbiosi come “Ok” in collaborazione con Speranza, che dà un tono gangsta rap al testo che parla di solitudine e odio, mentre altre tracce lasciano spazio al romanticismo e alla malinconia, come “Dammi un motivo”, che è stata scelta dal rapper per il lancio del disco e racconta la fine di una storia d’amore. Ecco la tracklist completa dell’album:

1. Il nome della rosa

2. Volare II

3. Ok (feat. Speranza)

4. 48H (feat. Sfera Ebbasta)

5. Pace

6. Weekend (feat. Rkomi)

7. A'dam

8. Dammi un motivo

9. Uh, che peccato!

10. Dolcenera

11. San Giorgio (feat. Heezy Lee & Josh Rosinet)

12. Carioca

13. Pasta e Molliche

14. Fumo Da Solo

15. Grande

16. Zorba





ALETHEIA INSTORE TOUR

IZI incontrerà i fan in una serie di INSTORE in tutta Italia, in cui sarà possibile acquistare "Aletheia" sia in formato cd che in vinile e incontrare l'artista:

10.05 - ore 16.00 - GENOVA, Feltrinelli

11.05 - ore 16.00 - MILANO, Mondadori

12.05 - ore 14.30 - BRESCIA, C. C. Freccia Rossa

12.05 - ore 18.00 - PADOVA, Mondadori

13.05 - ore 16.00 - BOLOGNA, Mondadori

14.05 - ore 14.30 - VARESE, Varese Dischi

14.05 - ore 18.00 - TORINO, Feltrinelli

15.05 - ore 14.30 - LUCCA, Skystone

15.05 - ore 18.00 - FIRENZE, Galleria del Disco

16.05 - ore 17.00 - ROMA, Discoteca Laziale

17.05 - ore 15.00 - NAPOLI, Mondadori

17.05 - ore 18.00 - SALERNO, Mondadori

18.05 - ore 15.00 - LECCE, Feltrinelli

18.05 - ore 18.00 - BARI, Feltrinelli

20.05 - ore 16.00 - ALGHERO, Mondadori

21.05 - ore 16.00 - CAGLIARI, Mondadori

22.05 - ore 16.00 - PALERMO, Mondadori C.C. Forum

23.05 - ore 15.00 - MESSINA, Feltrinelli

23.05 - ore 18.00 - CATANIA, Feltrinelli

25.05 - ore 15.00 - COMO, Fregerio Dischi

25.05 - ore 18.00 - MONZA, Feltrinelli