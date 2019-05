Ed Sheeran e Justin Bieber, record Spotify per I Don't Care

È uscita da poco più di un giorno, eppure «I Don’t Care», la canzone che segna la nuova collaborazione tra Ed Sheeran e Justin Bieber, ha già iniziato a mietere i primi record.

Su Spotify, nelle specifico, dove - con 10.977 milioni di ascolti streaming in tutto il mondo - è risultato il brano più ascoltato nelle 24 ore.

Superato di oltre 100 mila stream il precedente record di 10.819 milioni, detenuto dalla regina del Natale Mariah Carey e realizzato proprio lo scorso 25 dicembre grazie ad «All I Want For Christmas Is You».

Sheeran e Bieber: la prima collaborazione

Come anticipato, non è la prima volta che le due stelle del pop collaborano assieme, anche se è assolutamente la prima in cui assieme cantano.

Già nel 2015, infatti, ai tempi di «Purpose», Sheeran aveva scritto per Bieber (QUI, le foto più belle della moglie Hailey Baldwin) - con l’aiuto di Benjamin Levin, che, in quell’occasione, si era occupato anche della produzione - il brano «Love Yourself», che si è poi rivelato uno dei maggior successi del cantautore canadese.

Sheeran e Bieber: il testo di I Don’t Care

Intanto, in attesa di impararla a memoria, come richiede ogni tormentone che si rispetti, ecco il testo completo della canzone.

I’m at a party I don’t wanna be at

And I don’t ever wear a suit and tie, yeah

Wonderin’ if I could sneak out the back

Nobody’s even lookin’ me in my eyes

Can you take my hand?

Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)

You know I love ya, did I ever tell ya?

You make it better like that

Don’t think I fit in at this party

Everyone’s got so much to say (Yeah)

I always feel like I’m nobody, mmm

Who wants to fit in anyway?

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah

All the bad things disappear

And you’re making me feel like maybe I am somebody

I can deal with the bad nights

When I’m with my baby, yeah Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

'Cause I don’t care as long as you just hold me near

You can take me anywhere

And you’re making me feel like I’m loved by somebody

I can deal with the bad nights

When I’m with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

We at a party we don’t wanna be at

Tryna talk, but we can’t hear ourselves

Press your lips, I’d rather kiss ’em right back

With all these people all around

I’m crippled with anxiety

But I’m told it’s where we’re s’posed to be

You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind

And you make it better like that

Don’t think we fit in at this party

Everyone’s got so much to say, oh yeah, yeah

When we walked in, I said I’m sorry, mmm

But now I think that we should stay

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah

All the bad things disappear

Yeah, you’re making me feel like maybe I am somebody

I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

'Cause I don’t care as long as you just hold me near

You can take me anywhere

And you’re making me feel like I’m loved by somebody

I can deal with the bad nights when I’m with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (No)

I don’t like nobody, but it’s like you’re the only one here

I don’t like nobody but you, baby, I don’t care

I don’t like nobody but you, I hate everyone here

I don’t like nobody but you, baby, yeah

‘Cause I don’t care (Don’t care)

When I’m with my baby, yeah (Oh yeah)

All the bad things disappear (Disappear)

And you’re making me feel like maybe I am somebody (Maybe I’m somebody)

I can deal with the bad nights (With the bad nights)

When I’m with my baby, yeah Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)

'Cause I don’t care as long as you just hold me near (Me near)

You can take me anywhere (Anywhere, anywhere)

And you’re making me feel like I’m loved by somebody (I’m loved by somebody, yeah, yeah, yeah)

I can deal with the bad nights

When I’m with my baby, yeah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh