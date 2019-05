Justin Bieber torna: nuovo singolo con Ed Sheeran e indizi su Instagram

Quando Justin Bieber alcuni giorni fa ha postato un collage di foto insieme a Ed Sheeran di fronte a un green screen con il post “10”, in molti ci hanno visto un indizio per una possibile collaborazione tra i due artisti, con un pezzo in uscita magari proprio il 10 maggio. Quelle foto tra l’altro erano già state condivise dai rispettivi manager Scooter Braun e Stuart Camp in maniera piuttosto allusiva. Ora però si sono aggiunti nuovi dettagli: prima Sheeran ha pubblicato su Instagram Story una clip video chiamata “idc_v10.05”, poi Bieber, sullo stesso social network, ha condiviso un video che mostra lo stesso file audio al pc. In sottofondo si sente una musica dal ritmo tropical pop in cui lo stesso Bieber canta “We at party, we don’t wanna be at…” prima di interrompersi. Un mistero a cui si potrà dare una risposta solo il 10 maggio, anche se non sarebbe comunque la prima collaborazione tra i due: nel 2015 Sheeran aveva scritto con Benny Blanco “Love Yourself”, una delle hit di maggior successo proprio di Justin Bieber.

Scongiurato l’abbandono delle scene

Se il nuovo pezzo sarà confermato, sarà la prima uscita da solista del 25enne canadese da “Purpose” del 2015. In realtà qualche avvisaglia si era già avuta il 22 aprile, quando Bieber era comparso a sorpresa al Coachella per un’esibizione con Ariana Grande. Nell’occasione aveva annunciato un quarto album, facendo andare in visibilio i fan. Una decisione che arrivava dopo lo strano post su Instagram di qualche settimana prima, in cui la popstar aveva spiegato di voler abbandonare le scene per un po’: «La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute». Una decisione che, a giudicare dagli ultimi eventi, sembra definitivamente scongiurata. Ne saranno contenti i tantissimi fan, visto che Bieber – secondo l’account Twitter “Music New Facts” è la star più seguita del web. Il risultato è stato ottenuto sommando i follower sui tre social network principali: il cantante canadese è seguito infatti da 287 milioni di account, seguito da Taylor Swift con 270 milioni e Selena Gomez con 263 milioni. Completano la classifica dei primi cinque Katy Perry con 250 milioni e Rihanna con 236 milioni.

I nuovi progetti della coppia Bieber-Baldwin

Se per i nuovi progetti c’è semaforo verde, è invece rimandato il capitolo del baby Bieber, l’atteso figlio con la moglie Hailey Baldwin: la foto stesa su un lettino di un finto studio ginecologico era infatti uno scherzo di Justin ai fan per il primo aprile. La modella, che dopo essere stata testimonial di L’Oréal Professionnel è diventata il volto della nuova campagna dei jeans Levi’s 501 e della Signature Collection di Weekend Max Mara, ha deciso di aspettare per la gravidanza privilegiando al momento altri progetti. Come quello della linea di cosmetici in collaborazione proprio col marito Justin, la più attesa dalle giovanissime insieme a quella di Lady Gaga.