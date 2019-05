Ghali: quattro concerti in Europa a luglio

Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Concerto del Primo Maggio, il rapper italo-tunisino Ghali ha annunciato che quest’estate sarà protagonista sui palchi di alcuni tra i più importanti festival europei. Sono questi, a oggi, gli unici appuntamenti live del cantante nell’estate di quest’anno. Per il momento, quindi, restano a bocca asciutta i fan italiani dell’artista.

I quattro concerti europei di Ghali nell’estate 2019

I concerti europei di Ghali saranno tutti in venue dalla riconosciuta importanza internazionale. Il debutto della leg europea della tournée dell’artista sarà il 5 luglio, in Germania, a Francoforte, per la serata di inaugurazione del Wireless Festival, in programma all’Alter Rebstockpark. Un festival che vedrà anche le esibizioni, tra gli altri, di Cardi B, James Blake, Rita Ora e Travis Scott. Quindi, il concerto seguente di Ghali è in programma per la sera del 20 luglio, quando il cantante italo-tunisino salirà sul palco francese del Lollapalooza Paris: oltre a lui, il pubblico parigino potrà vedere anche Martin Garrix, Ben Harper, The Strokes, IAM e Twenty One Pilots. Facendo incetta, quindi, di numeri uno del pop internazionale. Quindi, il rapper di “Cara Italia” partirà alla volta dell’isola di Pag, in Croazia, dove è atteso il 23 luglio per il Por Wow Festival. Importante kermesse internazionale a cui parteciperanno anche dj Diesel (aka Shaquille O’ Neil) e The Bloody Beetroots. Infine, l’ultimo appuntamento è in programma il 28 luglio nel parco di Schorre, vicino alla cittadina belga di Boom, per il celebre Tomorrowland. Il festival, tra i principali appuntamenti dell’estate europea, quest’anno, vedrà nel suo cartellone anche Steve Aoki, the Chainsmokers, Tiesto, dj Snake e Young Thug. Quest’ultimo sarà protagonista anche sul palco dell’Home Venice Festival, per la prima volta a Mestre, nel parco del San Giuliano, e non più a Treviso. I biglietti per i quattro festival estivi a cui parteciperà Ghali sono tutti in vendita nei rispettivi siti ufficiali.

“I Love You”: l’ultimo singolo di Ghali

Durante i quattro appuntamenti live sui palchi europei, Ghali presenterà sicuramente dal vivo il suo nuovo singolo, “I Love You”, da fine marzo in rotazione radiofonica e disponibile nelle principali piattaforme streaming di ascolto e di acquisto. Non sarà questa la prima “uscita pubblica” della canzone, che infatti è già stata cantata dall’artista allo stadio San Siro prima del derby milanese tra Inter e Milan e, più di recente, sul palco di Piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, per il Concerto del Primo Maggio. L’uscita della canzone è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, ambientato in carcere e girato all’interno del museo del carcere Le Nuove di Torino. Non a caso, la presentazione del brano era avvenuta proprio all’interno della casa circondariale di San Vittore, a Milano. “I Love You” – che arriva a dieci mesi di distanza dalla pubblicazione del precedente singolo, “Zingarello” – dovrebbe essere il brano di lancio del nuovo album del rapper italo-tunisino. Un disco che potrebbe uscire entro la fine di quest’anno, anche se conferme o notizie ufficiali, a oggi, non sono ancora trapelate.