Ghali al Concerto del Primo Maggio: le canzoni famose

Ghali Amdouni, conosciuto semplicemente come Ghali, salirà sul palco del concerto del Primo Maggio portando con sé un repertorio di pezzi che hanno lasciato il segno. Nella sua musica c’è la “Cara Italia”, ma anche un inconfondibile sapore di Tunisia. Il rapper di origini maghrebine è nato nel 1993 e a 26 anni la sua musica scala le classifiche musicali del Paese, ma è su YouTube che i numeri raggiungono vette impressionanti: pensiamo solo ad “I Love You”, che ha quasi 4,9 milioni di visualizzazioni. Ecco 10 delle canzoni più famose del rapper:

I Love You

Peace & Love

Habibi

Cara Italia

Dende

Ninna Nanna

Zingarello

Ricchi Dentro

Happy Days

Wily Wily

I Love You (2019)

Il singolo “I Love You” di Ghali è uscito per la prima volta il 15 marzo 2019 per l’etichetta Sto Records. Il brano è stato pubblicato insieme a un videoclip diretto da Tiziano Russo e, al momento, è l’ultimo inedito del rapper.

Peace & Love (2018)

Il 2018 è di certo l’anno di consacrazione del talento di Ghali: è in questo periodo che escono brani iconici come “Peace & Love”, rilasciata per la prima volta il 4 maggio 2018 per l’etichetta Universal insieme a Charlie Charles e Sfera Ebbasta. Il brano ha raggiunto la prima posizione nella classifica d’ascolti italiana e ha ottenuto un doppio disco di Platino.

Habibi (2017)

La parola “Habibi”, come forse ci ricordiamo dall’exploit di Mahmood, significa “amore mio” e si utilizza per indicare, con affetto, una persona per cui si prova un moto di tenerezza. Il termine può essere rivolto a un figlio, ma anche utilizzato tra amici. Il brano è un estratto da “Album”, uscito il 1° settembre 2017.

Cara Italia (2017)

Pubblicata la prima volta il 26 gennaio 2018, “Cara Italia” è stato il brano di testa dello sponsor di una nota compagnia telefonica in una versione remixata denominata “Shake RMX”. In seguito al suo successo esplosivo, il brano è stato diffuso col titolo regolare, portandosi a casa ben 3 dischi di Platino FIMI.

Dende (2016)

Pubblicata per la prima volta su YouTube il 29 febbraio 2016, “Dende” è prodotta da Charlie Charles e si porta a casa quasi 52 milioni di visualizzazioni sul media. A questo punto, dato il suo grande successo, viene inclusa nella raccolta “Lunga vita a Sto”. Il titolo della canzone si ispira a un personaggio di Dragon Ball, il piccolo verde proveniente dal pianeta Namek.

Ninna Nanna (2016)

È il singolo di debutto ufficiale di Ghali, e il primo ad essere pubblicato da Spotify. Il pezzo ha stabilito un record di streaming in un solo giorno, raggiungendo oltre 200 mila ascolti in meno di una giornata. Uscito per l’etichetta indipendente del rapper, vanta ben 4 dischi di Platino FIMI e una splendida foto di copertina che ritrae Ghali insieme a sua madre.

Zingarello (2018)

Brano rilasciato il 25 maggio 2018 in collaborazione con il beatmaker Sick Luke (Dark Polo Gang) per la Sto Records. “Zingarello” si è portato a casa un disco d’Oro FIMI e oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ricchi Dentro (2017)

Seconda traccia del primo album studio di Ghali, “Album”, il brano “Ricchi Dentro” è uscito per la Sto Records e, sebbene non sia mai stato ufficialmente rilasciato in veste di singolo, è stato certificato doppio disco di Platino FIMI per aver superato le 100 mila unità di vendita.

Happy Days (2017)

Terzo singolo estratto dal disco “Album”, pubblicato nel maggio del 2017, “Happy Days” si è fatto strada come uno dei tormentoni estivi della musica italiana. Anche la FIMI ha immortalato questa sua immagine, certificandolo con 4 dischi di Platino.

Wily Wily (2016)

Brano del 2016 incluso successivamente nella raccolta “Lunga vita a Sto”, “Wily Wily” racconta gli stereotipi sugli stranieri. Per la prima volta nella sua carriera, in questo pezzo Ghali accosta l’italiano al suo dialetto del Maghreb. Il video è stato girato in Giordania, tra Wadi Rum e Petra.