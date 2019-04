Ghali, il video del nuovo singolo "I love you"

Dopo aver cantato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “I love you” allo stadio San Siro prima del derby Milan-Inter, Ghali ha pubblicato il video che accompagna proprio il suo nuovo brano. La clip è stata girata presso il Museo del Carcere “Le nuove” di Torino. Nasce da un concept elaborato da Ghali per la regia di Tiziano Russo e la produzione esecutiva di Passo Uno. Il video è ovviamente ambientato in carcere e ricalca il testo della canzone. Anche in questo caso si punta al concetto di superare i limiti metaforici e fisici del noi e del loro. Si tenta di individuare la diversità come un punto di vicinanza. Ghali aveva presentato il nuovo singolo negli spazi della Casa Circondariale di San Vittore di Milano. Il brano nasce dalla consapevolezza che per iniziare a cambiare le cose occorre partire dall’individuo e dalla sua realtà. Si parte dal presupposto che ci sia un essere umano sia sotto la divisa che sotto il passamontagna. Così il rapper ha parlato del suo brano: «È una lettera d'amore ad un carcerato, che può essere un fratello, un amico, un padre. Ho ricordi molto forti di questo posto, quando da piccolo venivo a trovare mio padre che era recluso qui...».

Il nuovo singolo e il progetto del nuovo album

Il nuovo singolo “I love you” arriva ben dieci mesi dopo l’ultimo brano pubblicato da Ghali. Il 25 maggio dello scorso anno uscì “Zingarello” e il riscontro ottenuto dalla canzone “Cara Italia” era ancora altissimo. Quest'ultimo brano infatti ha conquistato tre dischi di platino grazie alle oltre 150 mila copie vendute. L’annuncio del nuovo singolo era atteso da tempo e anche il cantante ha ringraziato i suoi fan per la pazienza avuta. “I love you” dovrebbe essere il primo singolo estratto del nuovo album, che secondo quanto dichiarato mesi fa dallo stesso Ghali, potrebbe vedere la luce nel corso del 2019. Anche prima della sua prima esibizione live del brano allo stadio San Siro, ha dichiarato che la canzone è un primo passo verso l’album. Per Ghali “I love you” ha dato inizio ad un progetto che va oltre il singolo brano e il videoclip: «Era un po' come andare al parchetto e ho dei ricordi abbastanza impressi. Quest'estate c'era questa pressione del singolo che doveva uscire e ho iniziato a scrivere pensando di dedicare una canzone a un carcerato che non si può godere l'estate e intorno a ciò ho creato tutto un progetto. Non è solo il videoclip, è crearci tutto un mondo intorno».

Il grande successo di "Album"

L’ultima uscita discografica risale a maggio 2017 quando venne pubblicato “Album”. Tutti i singoli hanno ottenuto un grandissimo successo. Dall’album sono stati estratti quattro singoli ufficiali: “Ninna nanna”, “Happy Days” e “Habibi”, certificati con quattro Dischi di Platino, e “Pizza Kebab”, doppio Disco di Platino. Dopo la pubblicazione di “Album”, Ghali ha scalato le classifiche anche con i singoli “Cara Italia”, vero tormentone estivo certificato oggi triplo Disco di Platino, e “Zingarello”, certificato Oro. Dopo la pubblicazione del nuovo album, Ghali ha manifestato l’intenzione di tornare sui palchi d’Italia nel 2019, per ricalcare il grande successo ottenuto con la tournée nei palasport, svoltasi tra i mesi di ottobre e novembre 2018.