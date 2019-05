Ex Otago al Concerto del Primo Maggio: le canzoni famose

Dopo l’esordio davanti al grande pubblico sul palco del teatro Ariston, gli Ex Otago affronteranno un’altra platea decisamente vasta: quella di piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, per il Concerto del Primo Maggio. Occasione in cui il gruppo genovese farà ascoltare un set delle sue canzoni più famose. Ripercorriamo quindi la carriera del gruppo, attraverso i suoi brani più conosciuti.

Gli occhi della Luna

Ci vuole molto coraggio

Tutto bene

Questa notte

Bambini

Solo una canzone

Gli occhi della Luna (Marassi, 2016)

Quarto singolo estratto da “Marassi”, “Gli occhi della Luna” vede il featuring di Jake La Furia dei Club Dogo. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, girato proprio all’interno dello stadio Marassi, “Il campo da calcio più bello del mondo”, come definito dal gruppo. Al centro del campo – prima durante una partita, poi durante un’azzuffata tra giocatori – è Maurizio Carucci, cantante del gruppo. Le immagini di Jake La Furia, invece, sono all’interno di uno spogliatoio, prima, e tra i fumogeni, dopo.

Ci vuole molto coraggio (Marassi, 2016)

L’ultimo singolo estratto da “Marassi”, ancora con il featuring di un rapper. Questa volta, la scelta del gruppo genovese è ricaduta su Caparezza, coprotagonista anche del video della canzone. Un videoclip piuttosto leggero, ossimorico rispetto ai temi affrontati dal testo del brano. La canzone parla di una sorta di “eroe moderno”, nella clip rappresentato da un uomo che sogna di fare il ballerino, nonostante il suo fisico – secondo gli standard – non glielo consentirebbe.

Tutto bene (Corochinato, 2019)

“Tutto bene” è stato il singolo di lancio di “Corochinato”, il disco più recente degli Ex-Otago. Il brano è stato pubblicato il 18 maggio dello scorso anno e la sua uscita è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip girato da Marco Gradara. Il pezzo, tra synth e cassa dritta, muove dalle sonorità degli anni ’80: un universo ripreso anche nel videoclip, soprattutto attraverso gli abiti indossati dai componenti del gruppo.

Questa notte (Corochinato, 2019)

Secondo singolo estratto da “Corochinato”, pubblicato il 26 ottobre dello scorso anno, “Questa notte” è una canzone d’amore puro, assoluto. Quello tra Maurizio Carucci e la sua compagna. Un amore raccontato anche nel videoclip, in cui protagonisti sono proprio i due ragazzi. La canzone parla dell’inizio della loro storia d’amore e dell’evolversi di un sentimento che non accenna ad affievolirsi, nonostante tutto il vissuto che c’è nel mezzo.

Bambini (Corochinato, 2019)

Terzo singolo estratto da “Corochinato”, la canzone è un inno alla leggerezza dell’infanzia. Uno sguardo nostalgico a quello che è stato e che ora non c’è più. Non tanto inteso come un determinato periodo della vita, quanto piuttosto come un certo tipo di visione del mondo, per forza di cose abbandonata con l’arrivo dell’età adulta.

Solo una canzone (Corochinato, 2019)

Il pezzo che gli Ex-Otago hanno portato sul palco del teatro Ariston, partecipando all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La canzone racconta di un amore adulto, vissuto. Dei problemi che una coppia è costretta ad affrontare e di come sia difficile mantenere un rapporto ricco di passione anche dopo tanti anni. Ma anche di come riuscirci sia bellissimo. Nella serata dedicata alle cover, gli Ex Otago hanno duettato con Jack Savoretti, con cui condividono le origini genovesi.