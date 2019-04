Ex-Otago in concerto a Padova: info e scaletta

Prosegue sbarcando al Gran Teatro Geox il “Cosa fai questa notte? Tour 2019” degli Ex-Otago, che segna il ritorno sul palco della band a due anni di distanza dall’ultimo tour. Dopo l’esordio a Fontaneto d’Agogna e i live a Venaria Reale e Firenze, la band genovese punta la prua verso est con la data in terra padovana. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone e direttamente alla cassa del teatro: prezzo unico di 23 euro. L’orario di inizio previsto è quello delle 21:00, apertura porte alle ore 19:00.

Il “Cosa fai questa notte? Tour 2019”

Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano “Solo una canzone”, ripresentato come nuovo singolo nelle scorse settimana in una nuova veste insieme a Jack Savoretti, e un film-documentario su di loro, gli Ex-Otago si sono lanciati in un tour che li porterà a toccare tutti i maggiori club d’Italia. Il gruppo ha già annunciato anche le sue due prime date estive, entrambe in Piemonte: quella del 3 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO) e quella del 13 luglio all’Arena Derthona di Tortona (AL). Diverse date sono già sold out, per i biglietti è necessario rivolgersi al circuito TicketOne. Queste tutte le date in programma:

Giovedì 4 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

Venerdì 5 aprile – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 6 aprile – Senigallia (AN), Mamamia

Martedì 9 aprile – Bologna, Estragon

Mercoledì 10 aprile – Roma, Atlantico

Venerdì 12 aprile – Modugno (BA), Demodè SOLD OUT

Mercoledì 3 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival, Parco Certosa Reale

Sabato 13 luglio – Tortona (AL), Piazza Allende, Arena Derthona

La scaletta del tour

I concerti degli Ex-Otago sono un’esperienza al solito assai divertente, con la band a cercare spesso l’interazione col pubblico. E anche i brani che il gruppo usa portare sul palco cambiano spesso da una sera all’altra. Ci sarà ovviamente anche il singolo sanremese “Solo una canzone”, uscito nelle scorse settimane nella nuova versione cantata insieme a Jack Savoretti. Una ballad che racconta l’amore “adulto”, che non si sgretola alla prima difficoltà e che deve essere nutrito giorno dopo giorno diventa un pezzo dal respiro internazionale, ma allo stesso tempo romantico e appassionato nella migliore tradizione Otago. La voce di Savoretti si amalgama alla perfezione con le sonorità “nude” e con la ricchezza orchestrale del brano: l’artista, cresciuto con la musica cantautorale americana, inglese e italiana, è da tempo ammiratore della band, che a sua volta ha trovato fin da subito una grandissima alchimia musicale con lui e con il suo groove graffiante. Curiosamente, i due si esibiranno a breve distanza l’uno dall’altro al Gran Teatro Geox: gli Ex-Otago, come detto, giovedì 4 aprile, Savoretti il 16. Per farsi un’idea di cosa potrà essere il live di Padova, ecco la scaletta portata dalla band sul palco del TuscanyHall di Firenze lo scorso 31 marzo: