Concerto Primo Maggio Taranto 2019: cantanti, programma e scaletta

Non solo Roma: anche Taranto, come da tradizione degli ultimi anni, avrà il suo Concerto del Primo Maggio. Una lunga giornata di festa, dedicata ai lavoratori, in cui la musica inizierà a suonare nel Parco Archeologico delle Mura Greche alle 14, per spegnersi a sera inoltrata. Dietro le quinte dell’evento, come dalla sua prima edizione, ci saranno gli organizzatori Diodato, Michele Riondino e Roy Paci. Sul palco, a condurre la ricca giornata di musica, invece, saranno la giornalista Valentina Petrini, la conduttrice Valentina Correani e l’attore Andrea Rivera.

Concerto del Primo Maggio a Taranto 2019: gli artisti presenti

Del Concerto del Primo Maggio a Taranto non si conosce la scaletta. Sono stati gli stessi organizzatori a dire che questa non sarà mai diffusa, sia per non rovinare la sorpresa al pubblico, sia perché potrebbero esserci delle inattese incursioni dell’ultimo minuto. Il cast è di prim’ordine, in grado di accontentare tanto le giovani generazioni, quanto il pubblico più adulto.

I cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2019 a Taranto, in ordine alfabetico

Alessandro “Asso” Stefana Andrea Laszlo De Simone Bobo Rondelli Bugo Colle der fomento Cor Veleno Daniele Sepe Dimartino Elio

Epo Istituto Italiano di Cumbia Malika Ayane Mama Marjas Maria Antonietta Max Gazzè

Sick Tamburo Terraross The Winstons Tre Allegri Ragazzi Morti Vinicio Capossela

Concerto del Primo Maggio a Taranto 2019: il programma

L’inizio del Concerto del Primo Maggio a Taranto è in programma per le 14. Il consiglio è quello di arrivare all’interno del parco con un certo anticipo. Il palco si spegnerà solo a mezzanotte. L’ingresso al concerto sarà, come sempre, gratuito. Nel corso del pomeriggio e della serata, protagonisti non saranno solo i musicisti singoli e le band, ma sono diversi gli ospiti attesi nella cornice verde del Parco Archeologico delle Mura Greche. Un momento ludico sarà garantito dall’esibizione di Toti e Tata, rispettivamente nomi d’arte di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, vale a dire gli Oesais: un gruppo non-sense che farà ascoltare al pubblico di Taranto una parodia delle canzoni degli Oasis, tutte rigorosamente in dialetto salentino. Mentre, lo ricordiamo, sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, si esibirà il vero Noel Gallagher. Ma il Concerto del Primo Maggio di Taranto sarà anche una lunga giornata di riflessione, in questo senso tristemente aiutata dalla cornice della città dell’Ilva. Ci saranno i movimenti No Tav, No Tap, Poti’, Bagnoli Libera e le mamme No Pfas del Veneto. Arriveranno Ilaria Cucchi, il vignettista del Manifesto e di Left Mauro Biani e il padre di Lorenzo Orsetti, il giovane ucciso in Siria dall’Isis, dove si trovava per combattere insieme ai curdi. Ci saranno alcuni collegamenti video: con Mimmo Lucano, sindaco (sospeso) di Riace e con Pietro Marrone, il comandante della Mare Jonio che ha salvato 49 migranti in acque libiche, disobbedendo agli ordini della Guardia di Finanza. E poi si ascolteranno le testimonianze delle madri di Plaza de Mayo e dei ragazzi campani di “Stop biocidio”. L’intera giornata sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook dell’evento.