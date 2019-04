Thegiornalisti in concerto a Milano: info e scaletta

Nuovo concerto da tutto esaurito per i Thegiornalisti, che lunedì 15 aprile saranno protagonisti sul palco del Forum di Assago, alle porte di Milano. Ennesima tappa del loro “Love Tour 2019”, la seconda nel palazzetto dello sport lombardo, in attesa del terzo e ultimo show (anch’esso sold out) in programma il 14 maggio. Sarà quest’ultima la data conclusiva dell’intera tournée, prima del concerto-evento del 7 settembre al Circo Massimo di Roma.

Le info sul concerto dei Thegiornalisti a Milano

Il concerto dei Thegiornalisti a Milano inizierà alle 21. Il Forum di Assago è raggiungibile con la propria auto, inoltre all’esterno della struttura vi sono degli ampi parcheggi a pagamento. In alternativa è possibile arrivare al palazzetto dello sport usufruendo del servizio della metropolitana, munendosi di un biglietto per la linea extraurbana. Il concerto dei Thegiornalisti a Milano ha fatto registrare il tutto esaurito, quindi non sono disponibili più biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici.

I Thegiornalisti in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta del concerto dei Thegiornalisti al Forum di Assago sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Love”, il disco più recente del gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, pubblicato il 21 settembre dello scorso. Non mancheranno i singoli finora estratti dall’album: “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Pu***na” e “Questa nostra stupida canzone d’amore” (entrambe certificate triplo disco di platino). Oltre a queste canzoni, il gruppo eseguirà anche i “cavalli di battaglia” della propria discografia: brani come “Il tuo maglione mio”, “Sold out”, “Riccione” e “Completamente”. L’inizio del concerto sarà sulle note de “L’ultimo giorno sulla Terra” (brano estratto da “Love”), mentre la conclusione sarà affidata a “Felicità pu***na”. Trattandosi del secondo concerto dei Thegiornalisti al Forum di Assago – tra l’altro, in attesa della terza data – non è escluso che per l’occasione Tommaso Paradiso e i suoi compagni decidano di apportare delle modifiche alla scaletta.

La probabile scaletta del concerto dei Thegiornalisti al Forum di Assago, il 15 aprile

L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold out Fine dell’estate Io non esito La gatta e la luna Da sola / In the night Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità pu***na

Le rimanenti date del “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti

Dopo il concerto del 15 aprile al Forum di Assago, i Thegiornalisti proseguiranno il loro “Love Tour 2019” nei principali palazzetti dello sport italiani. Il prossimo show è in programma per giovedì 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze. Quindi, la festa all’Arena di Verona del primo maggio: già sold-out. Concerto a cui seguirà quello in programma al Palacalafiore di Reggio Calabria, il 4 maggio. E poi la doppia conclusione da tutto esaurito: il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 maggio nuovamente al Forum di Assago.