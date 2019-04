Thegiornalisti, sold out anche i concerti di Verona e Acireale

Va avanti a colpi di sold out la prevendita per il “Love Tour 2019” che prenderà il via il prossimo 26 marzo da Jesolo. Anche i biglietti per i concerti del 31 marzo al PalArt Hotel di Acireale e quello del 1° maggio all’Arena di Verona sono andati esauriti, come annunciato dalla Vivo Concerti (che organizza il tour), per cui restano tagliandi solo per tre delle quindici date in programma: quella del 3 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria, quella del 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze e quella del 14 maggio al Mediolanum Forum di Milano.

Tutte le date del “Love Tour 2019”

Dopo il sorprendente successo del “Love Tour 2018”, che ha fatto registrare il sold out in pochissimo tempo e oltre 115mila presenze, i Thegiornalisti si preparano a ritornare sui palchi d’Italia con l’attesissima seconda parte della tournée, prevista tra marzo e maggio 2019. I concerti partiranno da Jesolo il 26 marzo e si concluderanno al Forum di Assago il 14 maggio, i biglietti per i concerti ancora non sold out sono in vendita a partire da 32,20 euro. In occasione di questi concerti, i Thegiornalisti porteranno sul palco sicuramente gli ultimi successi come “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità pu***na” (che la scorsa settimana ha centrato il terzo disco di platino) o “New York”, così come le hit più vecchie come “Fine dell’estate”, “Completamente” o “Riccione”. Saranno certamente presenti anche gli inediti contenuti nell’ultimo album in studio della band, dal titolo “Love”. Questi sono tutti gli appuntamenti per poter vedere i Thegiornalisti esibirsi dal vivo:

Martedì 26 marzo – Jesolo (VE), PalaArrex SOLD OUT

Giovedì 28 marzo – Eboli (SA), PalaSele SOLD OUT

Sabato 30 marzo – Acireale (CT), Pal'Art Hotel SOLD OUT

Domenica 31 marzo – Acireale, Pal’Art Hotel SOLD OUT

Martedì 2 aprile - Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Mercoledì 3 aprile – Reggio Calabria, PalaCalafiore

Sabato 6 aprile – Assago (MI), Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 7 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum SOLD OUT

Giovedì 11 aprile – Roma, PalaLottomatica SOLD OUT

Venerdì 12 aprile – Roma, PalaLottomatica SOLD OUT

Lunedì 15 aprile – Assago (MI), Mediolanum Forum - SOLD OUT

Giovedì 18 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum

Mercoledì 1 maggio – Verona, Arena SOLD OUT

Lunedì 13 maggio – Roma, PalaLottomatica SOLD OUT

Martedì 14 maggio – Assago (MI), Mediolanum Forum

Il concerto al Circo Massimo

Dopo aver registrato 30 sold out e aver venduto oltre 250.000 biglietti, i Thegiornalisti si preparano a festeggiare, con tutto il loro pubblico, in una delle location più suggestive d'Italia. Chiuso il “Love Tour 2019”, il gruppo si prenderà un’estate libera per rifiatare e preparare al meglio l’evento che li riporterà sul palco il prossimo 7 settembre, quando si esibirà al Circo Massimo di Roma. La prevendita dei tagliandi è partita online sul circuito Ticketone venerdì 15 marzo e nei negozi fisici da lunedì 18 marzo. Due le fasce di prezzo previste: 40,25 euro per il post unico in piedi, 60,85 euro per la Love Area, quella più vicina al palco. Una soddisfazione enorme per la band di Tommaso Paradiso, che sarà il primo gruppo italiano ad esibirsi nella storica location romana.