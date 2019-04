Thegiornalisti, il Love Tour 2019 parte da Jesolo: info e scaletta

Prenderà il via dal Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, il “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti: la tournée del gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, dedicata all’ultimo disco della band, “Love”, uscito lo scorso anno. La tournée è in realtà la seconda nei palazzetti dello sport italiani, per la presentazione dello stesso album: la prima aveva avuto luogo tra l’autunno e l’inverno del 2018 e aveva fatto registrare solo dei tutto esaurito. Il “Love Tour 2019” si concluderà con il concerto–evento di sabato 7 settembre al Circo Massimo di Roma: sarà la prima volta che un gruppo italiano si esibirà nell’antico circo della Capitale.

I Thegiornalisti a Jesolo: tutte le info del concerto

Il concerto dei Thegiornalisti al Palazzo del Turismo di Jesolo è in programma per martedì 26 marzo, con inizio previsto per le 21. Lo show è già completamente sold–out (come canterebbe Tommaso Paradiso) da settimane, così come lo è buona parte del tour. Il Palazzo del Turismo si trova al civico 11 di piazza Brescia. Il metodo più agevole per raggiungerlo è con la propria auto. Per chi proviene da Milano o dal Brennero, dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, bisogna prendere l’uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo. Nei pressi del palazzetto si trovano degli ampi parcheggi. Per chi proviene invece dal passante di Mestre, prendere l’uscita di Noventa di Piave.

I Thegiornalisti in concerto a Jesolo: la scaletta

Essendo la tournée dedicata a “Love”, l’ultimo album dei Thegiornalisti, saranno proprio le canzoni estratte dal disco a essere protagoniste assolute del concerto a Jesolo. Tra queste, non mancheranno i singoli finora estratti: “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità p*****a” e “New York”. Brani a cui saranno alternati i più grandi successi del gruppo: canzoni come “Completamente”, “Riccione”, “Fine dell’estate”, “Il tuo maglione mio”. Trattandosi di un “secondo capitolo” di una tournée che ha già avuto luogo, è possibile che una “traccia” della scaletta sia rintracciabile nel percorso già affrontato nel “Love Tour 2018”.

La scaletta del "Love Tour 2019"

Overture Zero stare sereno Milano Roma Fatto di te Controllo Il tuo maglione mio Sbagliare a vivere Vieni e cambiami la vita Love Sold out L'ultimo grido della notte Io non esisto Proteggi questo tuo ragazzo Fine dell'estate Una casa al mare Promiscuità L'ultimo giorno della terra Completamente Tra la strada e le stelle Questa nostra stupida canzone d'amore Senza Riccione New York Felicità puttana Dr. House

Il “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti

Dopo il concerto di debutto, il 26 marzo al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), i Thegiornalisti proseguiranno il loro “Love Tour 2019” nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La data seguente è in programma per il 28 marzo al PalaSele di Eboli, mentre l’ultimo concerto (non considerando quello del 7 settembre al Circo Massimo di Roma) sarà il 14 maggio al Mediolanum Forum. Nel mezzo, anche il concerto speciale del primo maggio all’Arena di Verona.

Le date del "Love Tour 2019"