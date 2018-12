Thegiornalisti: l'album "Love" è Disco di Platino

“Love”, l’ultimo album dei Thegiornalisti, ha conquistato il Disco di Platino per aver venduto oltre 50mila copie dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 21 settembre. Grazie a brani di successo contenuti nella tracklist, come “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “New York” o “Felicità puttana”, il disco ha anche debuttato al primo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti.

“Love”: dal debutto ai vertici delle classifiche di vendita al Disco di Platino

Il Disco di Platino per l’album “Love” non fa che confermare il grande riscontro da parte del pubblico per la band romana capitanata da Tommaso Paradiso, che nel corso del 2018 ha conquistato, tra l’altro, anche il doppio Disco di Platino per i due singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “Felicità puttana” e portato a casa un sold out dopo l’altro con la tournée “Love Tour”. Il nuovo album dei Thegiornalisti arriva dopo due anni dall’ultima fatica discografica della band, intitolata “Completamente sold out” e ancora nella top100 dei dischi più venduti in Italia. “Love” contiene ben 11 brani pop e molto contemporanei, scritti dalla penna di Tommaso Paradiso insieme al produttore Dario Faini.

La tracklist di “Love” dei Thegiornalisti

Overture Zero stare sereno New York Una casa al mare Controllo Love Milano Roma L’ultimo giorno della terra Questa nostra stupida canzone d’amore Felicità puttana Dr. House

Il “Love Tour”: parte a marzo la seconda parte della tournée

Subito dopo l’uscita dell’album, i Thegiornalisti sono partiti per la prima parte del “Love Tour”, una tournée in giro per i palazzetti di tutta Italia che ha fatto registrare molti sold out e ha richiesto l’inserimento di nuove date per non scontentare i fan. La seconda parte del tour riprenderà, invece, il 26 marzo 2019 da Jesolo e si concluderà il 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago. Si tratta di quindici imperdibili appuntamenti, per alcuni dei quali la disponibilità di biglietti è già esaurita, e che porterà la band romana su e giù per lo Stivale. La scaletta dei concerti ricalcherà con molta probabilità la setlist già ascoltata nei live degli ultimi mesi del 2018 e includerà i brani del nuovo album, a cui è dedicato l’intero tour. Si ascolteranno sicuramente anche quelle canzoni che hanno contribuito a rendere la band romana uno dei gruppi pop più apprezzati nel panorama della musica contemporanea italiana, estratte dai precedenti album “Fuoricampo” (2014) e “Completamente sold out” (2016).

Le date aggiornate del “Love Tour” 2019