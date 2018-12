Thegiornalisti, il 2019 in concerto: le date e la possibile scaletta

Archiviata la lunga tournée autunnale (e completamente sold out), i Thegiornalisti si sono presi una pausa di qualche mese, in attesa di tornare sul palco con dei nuovi concerti in programma nella primavera del 2019. Il “Love Tour” – è questo il suo nome – farà tappa nei palasport delle principali città italiane e vedrà Tommaso Paradiso & Co. ripercorrere la loro carriera, con un’attenzione particolare ovviamente dedicata all’omonimo album, uscito da alcuni mesi.

Il “Love Tour” dei Thegiornalisti

Il “Love Tour” dei Thegiornalisti prenderà il via il 26 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi terminare il 14 maggio al Forum di Assago, poco fuori Milano. Il tutto, per un totale di 15 date, di cui due sono già sold out: quella del 30 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (la prima di due nello stesso palazzetto dello sport) e quella dell’11 aprile al Palazzo dello Sport di Roma (anche in questo caso, la prima di due). Oltre al doppio concerto in programma ad Acireale e a Roma, anche il Mediolanum Forum rilancia, con ben tre show distanziati e in programma il 6 e il 15 aprile e il 14 maggio, giorno della grande festa finale.

Sono stati aggiunti da poco, inoltre, altri nuovi show: la data zero del 26 marzo al Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, il primo live milanese, quello del 7 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, del 12 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e la tappa del primo maggio all’Arena di Verona. La maggior parte dei biglietti, tranne quelli degli show appena annunciati, con l’eccezione della data nell’Arena scaligera, sono già in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati, e stanno andando letteralmente a ruba.

Le date del “Love Tour” dei Thegiornalisti:

26 marzo 2019 Jesolo, Palazzo del Turismo

28 marzo 2019 Eboli, Palasele

30 e 31 marzo 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

2 aprile 2019 Bari, Palaflorio

3 aprile 2019 Reggio Calabria, Palacalafiore

6 aprile 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

7 aprile 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

11 e 12 aprile 2019 Roma, Palazzo dello Sport

15 aprile 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

18 aprile 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

1 maggio 2019 Verona, Arena

13 maggio Roma, Palazzo dello Sport

14 magio Assago (MI), Mediolanum Forum

La scaletta del “Love Tour”

Con ogni probabilità, la “parte del leone” all’interno della scaletta del “Love Tour” la faranno le canzoni estratte dal recente disco dei Thegiornalisti, cui è dedicata infatti l’intera tournée. Undici tracce e già tre singoli: “Questa nostra stupida canzone d’amore”, il tormentone estivo “Felicità puttana” e “New York”. Sarà sicuramente cantata poi la title – track dell’intero lavoro, “Love”.

Ma non mancheranno neanche i pezzi che hanno contribuito a far conoscere i Thegiornalisti, permettendo loro di divenire una delle band pop più apprezzate della musica contemporanea: “Promiscuità”, “Proteggi questo tuo ragazzo”, “Fine dell’estate” estratte da “Fuoricampo” (album del 2014) e “Completamente”, “Sold out”, “Tra la strada e le stelle”, “Il tuo maglione mio”, provenienti invece da “Completamente sold out”, di due anni fa.