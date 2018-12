Thegiornalisti annunciano 4 nuovi concerti per il Love Tour 2019: le date

Dopo lo straordinario successo del Love Tour 2018, i Thegiornalisti aggiungono nuove date al già impegnatissimo calendario per i concerti del 2019. Gli annunci riguardano 4 nuovi appuntamenti tra aprile e maggio a Firenze, Verona, Roma e Assago.

Thegiornalisti Love Tour 2019: tutte le date

Continua la sequenza di tutto esaurito dei Thegiornalisti per il loro Love Tour. La band capitanata da Tommaso Paradiso decide così di aggiungere 4 nuovi appuntamenti al calendario degli eventi, in maniera da accomodare tutti i fan che si sono ritrovati con un tutto esaurito (o due) in pochi giorni nella loro città.

Gli appuntamenti, annunciati ufficialmente su TicketOne e di cui i biglietti sono già disponibili in prevendita partono dal 18 aprile, presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, e proseguono nel mese di maggio con l’Arena di Verona, il Palazzo dello Sport di Roma e il Mediolanum Forum di Assago, il quale chiuderà in bellezza uno dei tour più importanti nella carriera della band.

Ecco il calendario completo del Love Tour 2019, tenendo in considerazione che alcune date sono già sold out:

26 marzo 2019, Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo (SOLD OUT)

28 marzo 2019, Eboli (SA) – PalaSele

30 marzo 2019, Acireale (CT) – Pal’Art Hotel (SOLD OUT)

21 marzo 2019, Acireale (CT) – Pal’Art Hotel

2 aprile 2019, Bari – Palaflorio

3 aprile 2019, Reggio Calabria – Palacalafiore

6 aprile 2019, Assago (MI) – Mediolanum Forum (SOLD OUT)

7 aprile 2019, Firenze – Nelson Mandela Forum (SOLD OUT)

11 aprile 2019, Roma – Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

12 aprile 2019, Roma – Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

15 aprile 2019, Milano – Mediolanum Forum

18 aprile 2019, Firenze – Nelson Mandela Forum (NUOVA DATA)

1 maggio 2019, Verona – Arena di Verona (NUOVA DATA)

13 maggio 2019, Roma – Palazzo dello Sport (NUOVA DATA)

14 maggio 2019, Assago (MI) – Mediolanum Forum (NUOVA DATA)

Come già menzionato, i biglietti sono già disponibili sui circuiti di prevendita. Vista l’altissima affluenza dei concerti, è importante affrettarsi per potersi accaparrare i posti migliori. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 ticket per account.

Love Tour 2019 dei Thegiornalisti: la scaletta

I Thegiornalisti si preparano a portare dal vivo alcuni dei loro grandi successi degli ultimi anni, tra grandi pezzi della loro storia musicale e novità dall’ultimo album, "Love", disco d’Oro FIMI e grande successo popolare.

Ecco la possibile scaletta del Love Tour 2019, tenendo presente che i brani elencati sono stati suonati negli appuntamenti del 2018 e che l’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni: