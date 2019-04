Coachella Festival 2019: programma e cantanti

Tutto pronto per il via dell’edizione 2019 del Coachella, uno dei festival musicali più famosi e attesi del mondo. Quest’anno l’evento, giunto alla ventesima edizione, andrà in scena spalmato su due fine settimana: quello di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile e quello successivo, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile. Anche quest’anno saranno centinaia gli artisti a diversi sui sei palchi allestiti a Indio, in California, e già solo gli headliner sono da acquolina in bocca: il venerdì c’è Childish Gambino, uno dei nuovi fenomeni dell’hip-hop mondiale; il sabato i Tame Impala, alfieri dell’indie-rock; la domenica Ariana Grande, la nuova popstar per eccellenza. Ma in California ce ne sarà davvero per tutti i gusti: hip-hop, rock, pop, dance, elettronica, persino k-pop e chi più ne ha, più ne metta. Certo, non è semplicissimo e alla portata di tutti raggiungere la California, ma niente paura: per non perdersi tutti i concerti in programma saranno disponibili sul canale Youtube ufficiale della manifestazione le dirette di tutti i live in programma.

Il programma del primo weekend

Di seguito l’elenco delle esibizioni più importanti in programma nel primo weekend del festival, quello del 12-13-14 aprile (tra parentesi l’orario dell’esibizione inteso come fuso locale e il palco sul quale salirà l’artista):

Blackpink (venerdì 12, ore 20, Sahara)

Diplo (venerdì 12, ore 21.30, Sahara)

Janelle Monàe (venerdì 12, ore 21.50, Coachella Stage)

Nina Kraviz (venerdì 12, ore 22.30, Mojave)

Charlotte Gainsbourg (venerdì 12, ore 22.45, Gobi)

Childish Gambino (venerdì 12, ore 23.25, Coachella Stage)

Mac DeMarco (sabato 13, ore 17.10, Outdoor Theatre)

Four Tet (sabato 13, ore 19.35, Mojave)

Weezer (sabato 13, ore 20.35, Coachella Stage)

Aphex Twin (sabato 13, ore 21.05, Mojave)

Billie Eilish (sabato 13, ore 21.35, Outdoor Theatre)

Wiz Khalifa (sabato 13, ore 22.05, Sahara)

Tame Impala (sabato 13, ore 22.35, Coachella Stage)

Kid Cudi (sabato 13, ore 23.55, Sahara)

Pusha T (domenica 14, ore 16.10, Coachella Stage)

Sofi Tukker (domenica 14, ore 20.05, Mojave)

CHVRCHES (domenica 14, ore 21.30, Mojave)

Jon Hopkins (domenica 14, ore 21.35, Gobi)

Ariana Grande (domenica 14, ore 22.30, Coachella Stage)

Il programma del secondo weekend

Di seguito l’elenco delle esibizioni più importanti in programma nel secondo weekend del festival, quello del 19-20-21 aprile (l’orario è quello locale dell’esibizione); di fatto si tratta di una replica del fine settimana precedente, con alcune minime differenze di orario: