Chi è Childish Gambino, aka Donald Glover di “This is America”

Donald Glover, anche noto come Childish Gambino, è la star della TV e del rap che ha scosso l’opinione pubblica mondiale con il video di “This is America”

Si fa chiamare Childish Gambino, ma il suo nome è Donald Glover e tutti, in America, sanno chi è. Questo ragazzo poco più che trentenne ha trasformato il suo talento per la musica rap e per la TV in uno dei fenomeni politici, sociali e culturali più significativi del 2018.

Donald Glover ha fatto della sua musica un motivo di riflessione e di rielaborazione culturale per tutti coloro che lo ascoltano. Il suo obiettivo non è quello di indignare, ma di far riflettere. Fiore all’occhiello di questa politica artistica c’è proprio “This is America”, il brano che rielabora il mito del sogno americano attraverso il microscopio crudo e realistico delle comunità nere degli Stati Uniti.

Donald Glover: una carriera sfolgorante

Donald Mckinley Glover Jr, classe 1983, muove i suoi primi passi nella televisione americana attirando l’attenzione del produttore David Miner. L’allora sconosciuto Donald gli inviò un copione contenente alcune scene per una puntata dei “Simpson”. Il produttore fu talmente sorpreso dalla qualità e dal potenziale di Donald che decide di ingaggiarlo per scrivere il copione di “30 Rock”, celebre sitcom americana. Glover fa il grande salto verso la notorietà grazie alla popolare serie “Community”, dove riveste i panni dell’atleta Troy Barnes. Da qui in poi la sua filmografia si arricchisce di titoli come “Magic Mike XXL”, “Sopravvissuto – The Martian”, “Spider-Man: Homecoming” e “Solo”. Donald Glover ha inoltre scritto e diretto la serie statunitense “Atlanta”, per la quale è stato insignito di due Emmy Awards e due Golden Globes.

Per quanto riguarda la sua vita fuori dai riflettori, Glover è attualmente impegnato con Michelle, madre dei suoi due figli: Legend, nato nel 2016 e un secondo bambino, nato nel gennaio di quest’anno, di cui ancora non è stato divulgato il nome. Nonostante la sua carriera prolifica, infatti, l’attore poliedrico mantiene grande riserbo sulla sua vita personale, di cui si conoscono pochi dettagli.

“This is America”: trap e attualità per Childish Gambino

Quando rappa, però, Donald Glover sceglie di usare lo pseudonimo Childish Gambino. Ha già inciso tre album per la Glassnote Records, suscitando l’attenzione anche degli appassionati di R&B. Ma il vero successo nei panni di musicista, Gambino lo ottiene con “This is America”, brano uscito nel maggio del 2018. Il singolo debutta diretto al primo posto nelle classifiche musicali degli Stati Uniti, e totalizza una serie di record personali per il rapper. La canzone riscuote parecchio successo per via delle sue evidenti influenze trap e per i messaggi, espliciti e impliciti, del video musicale. Nonostante gli evidenti riferimenti alla drammatica attualità della vita degli afroamericani, osannati e al tempo stesso ghettizzati dalla televisione e dai media, Gambino ha deciso di mantenere il silenzio sul vero significato del corto. A suo modo di vedere, infatti, non starebbe a lui decifrarne tutti i segreti, ma al pubblico attento.

Attualmente, “This is America” ha totalizzato oltre 347 milioni di visualizzazioni e ha risvegliato una fitta corrispondenza di video e articoli in cui si tenta di sviscerare, fotogramma per fotogramma, ogni singolo messaggio di un video che ha scosso alle fondamenta l’opinione pubblica. Al momento, il brano è stato nominato per ben 7 categorie agli MTV Music Awards, e altre due per i Teen Choice Awards.