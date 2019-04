Thegiornalisti in concerto a Roma: info e scaletta

Il “Love tour” 2019 dei Thegiornalisti continua facendo tappa nei palazzetti più importanti d’Italia. I prossimi appuntamenti live saranno particolarmente significativi, poiché la band capitanata da Tommaso Paradiso giocherà in casa, a Roma. Doppio concerto in arrivo al Palazzo dello Sport (Ex Palalottomatica), giovedì 11 e venerdì 12 aprile. Un’ulteriore data romana, nella stessa location, si terrà il 13 maggio. Tutti i live sopracitati hanno già registrato il sold out. Ancora disponibili, invece, i biglietti per il concerto evento del prossimo 7 settembre al Circo Massimo. Potete acquistarli su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati. Nel frattempo, ecco tutte le info per arrivare preparati ai concerti dei Thegiornalisti in programma ad aprile a Roma.

Thegiornalisti a Roma: doppio concerto ad aprile

Dopo la prima tranche di date nell’autunno 2018, i Thegiornalisti stanno per tornare ad esibirsi nella loro città, Roma. L’appuntamento è doppio: 11 e 12 aprile al Palazzo dello Sport, entrambi i concerti hanno già registrato il tutto esaurito. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, mentre i live inizieranno per le ore 21:00. Per avere conferma degli orari ufficiali, consigliamo di controllare i social di Vivo Concerti (organizzatori del tour) il giorno stesso dell’evento. Il Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) si trova nel quartiere EUR ed è la più grande arena indoor della capitale. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport). I Thegiornalisti si esibiranno in questa venue anche per un terzo concerto, in programma il prossimo 13 maggio. Tutte le date romane nei palazzetti sono già sold out, quindi non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa.

La scaletta del concerto

Tommaso Paradiso e i suoi Thegiornalisti stanno proseguendo il loro “Love tour” 2019 con date nei palazzetti di tutta Italia. La tournée è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico, registrando moltissimi sold out. Durante i prossimi concerti in programma a Roma, la band porterà in scena molte canzoni del nuovo album “Love”, uscito il 21 settembre 2018 per Carosello Records. Non potranno mancare gli ultimi singoli: “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Pu***na” e “Questa nostra stupida canzone d’amore” (entrambe certificate triplo disco di platino). Presenti in scaletta anche i brani che più di tutti hanno segnato la fortunata carriera dei Thegiornalisti: “Completamente”, “Il tuo maglione mio”, “Tra la strada e le stelle”, “Sold out”, “Riccione” e tanti altri singoli tutti da cantare. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante gli ultimi concerti del “Love tour” 2019; le canzoni portate in scena nei prossimi live potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band. Giocando in casa, a Roma i Thegiornalisti potrebbero riservare qualche sorpresa, non resta che scoprirlo. Ecco la scaletta: