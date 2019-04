Thegiornalisti: annullato il concerto a Reggio Calabria

Nella serata di mercoledì 3 aprile i Thegiornalisti avrebbero dovuto esibirsi sul palco del Palacalafiore di Reggio Calabria, ma il concerto è stato posticipato a sabato 4 maggio a causa di un piccolo problema di salute di Tommaso Paradiso, frontman e cantante della band romana. Ecco il messaggio che il gruppo ha scritto sui social per avvisare i fan: «Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l'ora di recuperare per essere lì con voi. P.S. grazie Bari, non ce l'avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy». La comunicazione, infatti, è arrivata subito dopo il live di Bari (2 aprile) che Tommaso Paradiso ha portato a termine seppur senza voce: il pubblico dei Thegiornalisti non si è di certo risparmiato, cantando a memoria i testi delle canzoni con grandi cori a supporto del cantante. Dispiaciuto della performance, Paradiso ha promesso al pubblico di Bari che tornerà (gratis, per i presenti, possessori del biglietto) insieme alla sua band per “fare un concerto degno”.

Il “Love tour 2019”: le restanti date

Dopo la prima tranche di date tra ottobre e novembre 2018, i Thegiornalisti hanno iniziato il nuovo anno tornando sul palco con il loro “Love tour”. La tournée è partita il 26 marzo da Jesolo e sta continuando con tappe nei palazzetti di tutta Italia. Le date hanno riscosso un grande successo da parte del pubblico, registrando il sold out per quasi tutti gli appuntamenti in programma. Ad ora, sono ancora disponibili biglietti solamente per il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze del 18 aprile (seconda data) e per il live del 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago (terza data). Per celebrare in grande il loro successo degli ultimi anni, i Thegiornalisti hanno annunciato anche uno speciale concerto evento in una location d’eccezione: il Circo Massimo di Roma. L’appuntamento è per il 7 settembre 2019 e i biglietti sono in vendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco tutte le prossime date live dei Thegiornalisti:

6 aprile Assago (Milano), Mediolanum Forum – sold out

7 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum – sold out

11 aprile Roma, Palazzo dello Sport – sold out

12 aprile Roma, Palazzo dello Sport – sold out

15 aprile Assago (Milano), Mediolanum Forum – sold out

18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

1 maggio Arena di Verona – sold out

4 maggio Reggio Calabria, Palacalafiore (concerto del 3 aprile posticipato a questa data)

13 maggio Roma, Palazzo dello Sport – sold out

14 maggio Assago (Milano), Mediolanum Forum

7 settembre Circo Massimo, Roma

La scaletta del “Love tour 2019”

Durante il tour 2019 nei palazzetti i Thegiornalisti stanno presentando al pubblico le canzoni contenute nel nuovo album “Love”, uscito il 21 settembre 2018 per Carosello Records. Durante gli show già andati in scena, la band ha eseguito moltissimi brani contenuti in quest’ultimo disco, tra cui, ovviamente i singoli che ne hanno anticipato l’uscita: “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Pu***na” e “Questa nostra stupida canzone d’amore” (entrambe certificate triplo disco di platino). Ai concerti non potranno mancare anche i grandi successi che hanno segnato la fortunata carriera della band romana negli ultimi anni: “Completamente”, “Il tuo maglione mio”, “Tra la strada e le stelle”, “Sold out”, “Riccione” e tante altri. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante il concerto del 28 marzo al Palasele di Eboli. Ovviamente, le canzoni portate in scena nei prossimi live potranno subire delle variazioni in base alle scelte della band.