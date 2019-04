Thegiornalisti in concerto a Reggio Calabria: info e scaletta

Dopo la tappa pugliese, i Thegiornalisti si preparano a fare tappa in Calabria con il “Love Tour 2019”. Il concerto si terrà il 3 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Biglietti, location e orari

Come quasi tutte le date del “Love Tour 2019”, anche il concerto di Reggio Calabria ha fatto registrare il tutto esaurito. Questo vuol dire che i biglietti per partecipare allo show sono andati a ruba e che non vi è più la possibilità di acquistare i ticket all’ultimo momento. L’appuntamento con i Thegiornalisti è al PalaCalafiore, nella zona nord della città, più precisamente nel quartiere Pentimele. La location è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, dato che dalla Stazione Lido dista solo 2 chilometri. Chi arriva in autostrada, invece, può imboccare l’uscita Reggio Calabria Porto che si trova a 1 chilometro di distanza dal luogo dell’evento. L’appuntamento è alle ore 21:00, ma è consigliabile arrivare sempre con un paio di ore di anticipo per prendere posto con calma e non causare rallentamenti o ritardi allo show.

La scaletta del concerto

La scaletta del “Love Tour 2019” prevede un’introduzione iniziale e poi il passaggio alle note del brano “L’ultimo giorno della Terra”. Gran parte della setlist sarà incentrata sulle tracce incluse in “Love”, ultimo album in studio della band, pubblicato il 21 settembre dello scorso anno e che sarà suonato per intero. Tuttavia, non mancheranno altri brani di successo, che hanno portato e consolidato i Thegiornalisti al successo come “Il tuo maglione mio”, “Riccione” e “Completamente”. Questa è la scaletta del concerto a Reggio Calabria, che potrebbe comunque subire variazioni e modifiche sia prima che durante lo show:

Intro L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold-out Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità p****na Overture

Le prossime date del “Love Tour 2019”

Dopo la tappa calabrese, i Thegiornalisti continueranno la loro tournée in giro per l’Italia. Il prossimo appuntamento in calendario è al Mediolanum Forum di Assago, altro evento sold out previsto il 6 aprile prossimo. Queste sono tutte le date in calendario:

6 aprile 2019, Milano, Mediolanum Forum

7 aprile 2019, Firenze, Mandela Forum

11 e 12 aprile 2019, Roma, Palazzo dello Sport

15 aprile 2019, Milano, Mediolanum Forum

18 aprile 2019, Firenze, Mandela Forum

1 maggio 2019, Verona, Arena

13 maggio 2019, Roma, Palazzo dello Sport

14 maggio 2019, Milano, Mediolanum Forum

Biglietti ancora disponibili

Chi non ha ancora acquistato i biglietti, ma vuole partecipare a un concerto dei Thegiornalisti, può comprare solo i pass per gli show di Firenze e di Milano, che si terranno rispettivamente il 18 aprile e il 14 maggio. Questi sono tutti i biglietti rimasti:

Biglietti per il concerto a Firenze del 18 aprile

Parterre in Piedi: € 34,50

1 Settore Numerato: € 45,25

2 Settore Numerato: € 41,40

3 Settore Numerato: € 36,80

Biglietti per il concerto a Milano del 14 maggio