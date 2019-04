Fedez in concerto a Roma: info e scaletta

Fedez continua lo show sui palchi dei palazzetti con il suo “Paranoia Airlines tour” 2019, ormai giunto alle ultime tappe. Il rapper milanese sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 5 aprile. Il live sarà incentrato sulle canzoni del nuovo album “Paranoia Airlines”, ma di certo ci sarà spazio anche per i suoi più grandi successi. Ecco tutto quello che vi serve sapere per arrivare preparati al concerto romano di Fedez.

Fedez al Palazzo dello Sport di Roma: info e biglietti

Il “Paranoia Airlines tour” di Fedez è pronto ad atterrare al Palazzo dello Sport (ex PalaLottomatica) di Roma: l’appuntamento è per venerdì 5 aprile. Alle ore 18:30 inizierà il meet & greet riservato a tutti coloro che hanno acquistato il VIP Package, mentre per tutti i possessori del biglietto standard le porte apriranno alle ore 19:00. L’inizio del concerto è fissato per le ore 21:00. Questi sono gli orari indicativamente seguiti da Fedez durante le precedenti esibizioni del tour, ma vi consigliamo comunque di dare uno sguardo ai social degli organizzatori (Vivo Concerti), nella giornata del concerto, per eventuali aggiornamenti. Per il live di Roma è ancora possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati (e alle casse del Palazzo dello Sport la sera stessa, salvo disponibilità). Il prezzo è di 30 euro + diritti di prevendita per i posti parterre in piedi, 65 euro + d.p. per il primo anello A numerato e 50 euro + d.p. per il secondo anello B numerato. Esaurita, invece, la disponibilità per i posti in terzo anello C numerato. Per i super fan di Fedez è ancora possibile acquistare anche il VIP Package al prezzo di 265 euro + diritti di prevendita, che include: un biglietto in primo anello numerato, accesso anticipato alla venue, meet & greet con l’artista, personale dedicato, welcome drink pre-show e gadget omaggio. Il Palazzo dello Sport è la più grande arena indoor della capitale. La struttura è situata nel quartiere EUR, facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport).

La scaletta del concerto

Il tour 2019 di Fedez è a supporto del suo nuovo album “Paranoia Airlines”, uscito lo scorso 25 gennaio per Sony Music. Durante il concerto del 5 aprile nella capitale, sicuramente il rapper non mancherà di presentare al pubblico i singoli che hanno anticipato la pubblicazione del disco, così come altre tracce che ne fanno parte: “Prima di ogni cosa”, “Che c***o ridi”, “Holding out for you” (in featuring con Zara Larsson), ma anche la title track “Paranoia Airlines”, “Amnesia” e “Così”. Immancabili anche i grandi successi che hanno segnato la carriera di Fedez come “Magnifico” e “L’amore eternit” oltre ai singoloni tutti da cantare “Italiana”, “Vorrei ma non posto” e “Senza pagare” (canzoni nate dalla collaborazione con J-Ax). Di seguito la scaletta seguita da Fedez durante i precedenti concerti del tour. Le canzoni presentate nello show di Roma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.