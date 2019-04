Ermal Meta in concerto a Trezzo sull'Adda: info e scaletta

Ermal Meta sarà in concerto a Trezzo sull’Adda. L’appuntamento è per il 4 aprile al Live Club della città

Giovedì 4 aprile, alle ore 21:00, Ermal Meta terrà un concerto speciale al Live Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. L’appuntamento è stato voluto dal cantante italo-albanese come anticipazione dell’evento milanese al Mediolanum Forum di Assago previsto il prossimo 20 aprile.

I concerti-evento a Trezzo sull’Adda e al Mediolanum Forum di Assago

Dopo una tournée strepitosa, che ha fatto tappa nei più importanti teatri d’Italia insieme agli GnuQuartet, Ermal Meta regala ai fan altri due appuntamenti speciali, i concerti a Trezzo sull’Adda e al Mediolanum Forum di Assago, che si terranno rispettivamente il 4 e il 20 aprile. Il primo evento vuole essere l’occasione per anticipare la grande festa che il cantautore terrà a Milano in occasione del suo trentottesimo compleanno e per salutare i fan in vista di una pausa che potrebbe vederlo al lavoro su un nuovo progetto discografico. Così, dopo tre anni di intensa attività, di successi, di riconoscimenti e di un crescente affetto da parte del pubblico, Ermal Meta si prepara per le ultime esibizioni live di questo periodo florido, in vista di nuovi progetti futuri.

Location, orari e biglietti

Per il suo concerto-evento a Trezzo sull’Adda, Ermal Meta ha scelto una location che ricorda molto i suoi esordi, quell’atmosfera da live club dove ha iniziato a muovere i primi passi e a farsi conoscere. L’appuntamento è infatti al Live Music Club della città, facilmente raggiungibile in autobus attraverso la linea Milano Bergamo di NordEst Trasporti e con la metro, prendendo la Linea M2 e scendendo a Gessate. In auto è possibile raggiungere la location da diversi punti della Lombardia. Il concerto inizierà alle ore 21:00, ma si consiglia di arrivare prima per prendere posto con calma e non causare rallentamenti o ritardi allo show. Chi volesse assistere al concerto di Ermal Meta a Trezzo sull’Adda, ma non ha ancora acquistato i biglietti è ancora in tempo. Su Ticketone sono disponibili ticket al prezzo di 25,30 euro.

La possibile scaletta del concerto a Trezzo sull’Adda

Per quanto riguarda la scaletta che Ermal Meta porterà sul palco del Live Music Club a Trezzo sull’Adda non si hanno ancora certezze. Ciò che è sicuro, è che i fan si ritroveranno immersi in uno spettacolo intimo e raccolto, dove potranno perdersi tra le mille sfumature emotive che la musica di questo cantautore è in grado di regalare ogni volta. La setlist sarà una passeggiata tra i nuovi successi di Ermal Meta, senza dimenticare i brani che lo hanno fatto apprezzare al grande pubblico nel corso degli ultimi anni. Ci si potrebbe fare una vaga idea della possibile scaletta considerando quella portata sui palchi dei teatri italiani con gli GnuQuartet: