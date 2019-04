Ermal Meta in concerto a Torino: info e scaletta

Cala il sipario sul tour che ha visto Ermal Meta e il quartetto d’archi (con flauto traverso) degli Gnu Quartet protagonisti sui palchi dei teatri delle principali città d’Italia. L’ultima tappa dell’avventura a una voce e sei strumenti è in programma per lunedì 25 marzo, al teatro Colosseo di Torino: lo stesso luogo in cui i sei musicisti sono già stati protagonisti la sera precedente. Ultima occasione per ascoltare le canzoni del cantautore di origini albanesi, in una nuova versione ai limiti dell’orchestrale.

Ermal Meta e gli Gnu Quartet a Torino: info

L’inizio del concerto di Ermal Meta e degli Gnu Quartet, il 25 marzo a Torino, è in programma per le 21. I biglietti per lo show sono già andati tutti esauriti da tempo. Il teatro Colosseo si trova in via Madama Cristina 71 ed è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, con la propria auto, ma anche a piedi, trovandosi in pieno centro città. Chi decidesse di arrivarci servendosi dell’autobus, può prendere una delle linee che servono il teatro: le numero 1, 18, 35 e 68. A salire sul palco, insieme a Ermal Meta, saranno i quattro ragazzi degli Gnu Quartet: Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto traverso, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello. L’ensamble nella sua carriera conta collaborazioni con alcuni tra i principali artisti pop della musica italiana contemporanea: nomi come Simone Cristicchi, Niccolò Fabi, Max Gazzé e Daniele Silvestri.

Ermal Meta e gli Gnu Quartet a Torino: la scaletta

La scaletta del concerto conclusivo del percorso di Ermal Meta e degli Gnu Quartet sarà composta dalle sole canzoni dell’artista di origini albanesi, con l’aggiunta di alcuni omaggi ad altri musicisti: un accenno di “Billie Jean” di Michael Jackson, “Uninteded” dei Muse e, come sempre, “Amara terra mia”, brano di Domenico Modugno che Ermal Meta aveva cantato sul palco del teatro Ariston durante l’edizione 2017 del Festival di Sanremo, nella serata dedicata alle cover. La scaletta si apre sulle note di “Voce del verbo” per concludersi su quelle di “Voodoo Love”. Oltre a queste canzoni, non mancheranno i brani sanremesi “Vietato morire” e “Non mi avete fatto niente”, cantato al Festival insieme a Fabrizio Moro e vincitore dell’edizione 2018. E altri pezzi celebri della carriera di Ermal Meta: i singoli “Dall’alba al tramonto”, “Piccola anima” (cantato a due voci con Elisa), “9 primavere”, “Niente che ti assomigli”, “Due lacrime” (queste ultime due, incise con La fame di Camilla) e “Caro Antonello” (brano dedicato ad Antonello Venditti). Non è raro tuttavia che Ermal Meta decida di modificare la scaletta, inserendo o eliminando brani dalla serata, o invertendone l’ordine. Talvolta, ad esempio, lo show si conclude sulle note di “A parte te”.

La probabile scaletta del concerto di Ermal Meta e degli Gnu Quartet al teatro Colosseo di Torino