Tappa genovese per il tour di Ermal Meta e degli Gnu Quartet, che sabato 23 marzo saranno in scena sul palco del teatro Carlo Felice. Uno show, quello nel capoluogo ligure, che anticiperà la doppia data conclusiva della tournée, in programma a Torino.

Ermal Meta e gli Gnu Quartet in concerto a Genova: info

L’inizio del concerto al Teatro Carlo Felice di Genova è in programma per le 21. Si tratta di uno show da dentro o fuori, i cui biglietti sono già andati completamente esauriti da giorni. Il Carlo Felice si trova al civico 4 di Passo Eugenio Montale ed è il principale teatro dell’intera città. Essendo la struttura in pieno centro storico, è possibile raggiungerla a piedi, con i mezzi di trasporto pubblico o servendosi della propria auto. Il teatro non possiede un proprio parcheggio, è quindi possibile posteggiare la propria macchina in quello situato in largo Fucine, vicino all’ingresso del silos.

Ermal Meta e gli Gnu Quartet in concerto a Genova: la scaletta

Il concerto al teatro Carlo Felice di Genova vedrà come uniche protagoniste le canzoni più celebri della carriera di Ermal Meta, arrangiate per quartetto d’archi (più flauto traverso). Non trattandosi di un tour che segue la pubblicazione di un disco in particolare, la scaletta può intendersi come una sorta di “best of”: celebrazione dell’intera carriera dell’artista di origini albanesi. Artista che, nel corso della serata, non si esime dall’omaggiare alcuni tra i musicisti che più lo hanno ispirato nella sua formazione, con l’omaggio appena accennato a Michael Jackson sulle note di “Billie Jean” e con “Uninteded” dei Muse: questa, però, cantata per intero. Un altro brano inserito nel corso della scaletta in passato è stato “Roma Capoccia”: suonato insieme ad Antonello Venditti dopo “Caro Antonello”, pezzo che Ermal Meta ha scritto proprio pensando al cantautore di “Notte prima degli esami”. Oltre a queste canzoni, troviamo alcune tra le più famose composizioni della carriera dell’artista: i singoli “Dall’alba al tramonto”, “Piccola anima” (inciso insieme a Elisa), “Schegge”, “9 primavere”. Ancora, i brani sanremesi “Non mi avete fatto niente” e “Vietato morire”. E poi le due canzoni incise insieme a La fame di Camilla “Niente che ti assomigli” e “Due lacrime”. Il concerto si apre sulle note di “Voce del verbo”, per chiudersi su quelle di “Voodoo Love”, ma non sono mancati i bis con l’esecuzione di “A parte te”.

La scaletta del concerto di Ermal Meta a Genova

Voce del verbo Lettera a mio padre Dall’alba al tramonto Piccola anima Niente che ti assomigli (La fame di Camilla) Due lacrime (La fame di Camilla) Vietato morire Quello che ci resta Caro Antonello 9 primavere Bob Marley Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Sperare Unintended (Muse cover) Mi salvi chi può Amara terra mia (Domenico Modugno cover) Voodoo Love

Il tour di Ermal Meta e degli Gnu Quartet

Dopo il concerto in programma a Genova, la tournée di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet volgerà al termine con il doppio concerto in programma al teatro Colosseo di Torino. Gli appuntamenti sono per il 24 e il 25 marzo, ma entrambi gli show hanno fatto registrare da tempo il completamente esaurito.