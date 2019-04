Sfera Ebbasta, annullato il concerto di Conegliano

Sfera Ebbasta ha di recente annullato il concerto previsto a Conegliano, in programma per il 12 aprile. L’evento era stato inserito nel calendario del “Popstar Tour 2019” come data zero e avrebbe dovuto svolgersi alla Zoppas Arena della città veneta.

Conegliano: annullata la data zero del “Popstar Tour 2019”

L’annullamento del concerto a Conegliano è stato comunicato con una nota: «Si comunica che la data zero dello Sfera Ebbasta Popstar tour a Conegliano (TV) prevista per il 12 aprile è stata annullata dalla produzione. La produzione sposta l’allestimento e le prove del tour alla prima data romana del 17 aprile al Palazzo dello Sport che sarà pertanto la prima data ufficiale del “Popstar Tour 2019”. Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 26 aprile 2019». Al momento, l’entourage del rapper e lo stesso Sfera Ebbasta non hanno ancora fornito spiegazioni su questa decisione.

Le altre date del tour di Sfera Ebbasta

Esclusa la data di Conegliano, il “Popstar Tour 2019” seguirà al momento la programmazione originale, che prevede tre appuntamenti a Roma, Napoli e Milano. Il re del trap partirà dal Palazzo dello Sport della Capitale il 17 aprile per poi sbarcare nel Capoluogo campano, precisamente al Teatro Palapartenope, il prossimo 19 aprile. A chiudere la breve tournée sarà il concerto del 27 aprile al Mediolanum Forum di Assago. In queste occasioni, Sfera Ebbasta porterà sul palco i brani del disco “Rockstar”, uno degli album più venduti del 2018 e che gli ha regalato ben 4 Dischi di Platino. Non mancheranno sicuramente neanche i suoi grandi successi multiplatino e diversi brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera, consacrandolo tra i rapper più amati dei nostri tempi.

I biglietti dei tre concerti-evento di Sfera Ebbasta

Chi aveva già acquistato i biglietti per il concerto di Conegliano può richiederne il rimborso entro il 26 aprile e, magari, acquistarne dei nuovi. Sia a Roma che a Napoli e Milano sono ancora disponibili i ticket per partecipare agli show, con un prezzo a partire da 34,50 euro che varia in base alla città e alla posizione scelta. Ovviamente la disponibilità potrebbe variare da un momento all’altro, vista anche la cancellazione del live in Veneto. Sempre per le tre date in programma, invece, non è più possibile acquistare i VIP Package che includono un biglietto settore PIT, t-shirt ufficiale del mini-tour e il meet & greet con l’artista nel backstage dopo l’apertura delle porte.

Biglietti ancora disponibili per il concerto di Roma del 17 aprile

Parterre in Piedi: 40,25 euro

Primo Anello Laterale Numerato: 46,00 euro

Secondo Anello Laterale Numerato: 40,25 euro

Biglietti ancora disponibili per il concerto a Napoli del 19 aprile

Parterre in Piedi: 40,25 euro

Tribuna Numerata: 46,00 euro

PIT: 69,00 euro

Biglietti ancora disponibili per il concerto a Milano del 27 aprile