Sono mesi che il “personaggio” Sfera Ebbasta è visto come una sorta di emblema di una certa musica “degenerata” (utilizzando il vocabolario dei suoi detrattori), complici testi “controversi”. Senza pensare poi ai testi delle grandi canzoni rock degli anni ’70, i cui temi non erano né più né meno quelli cantati oggi dal rapper. Sfera Ebbasta è probabilmente l’artista di punta della nuova ondata trap che ha investito la musica italiana negli ultimi tempi. Un genere che in America è ascoltato ormai da anni, ma che nel nostro Paese è riuscito a prendere piede solo di recente. Altri “esponenti” del genere sono la Dark Polo Gang, Ghali, Vegas Jones. E allora cos’è la trap? Innanzitutto è un sottogenere del rap. A livello musicale, è caratterizzato da ritmi più lenti, meno serrati. E a livello testuale si pone uno step più “avanti” rispetto al rap. Mentre il rap è la manifestazione della voglia di riscatto, con la trap questo è già avvenuto. Se il rapper racconta di volersi emancipare dalla situazione in cui vive attualmente (la strada), il trapper è già riuscito in questa “missione” e rivendica con orgoglio il suo avercela fatta. Forse anche per questo le canzoni dei trapper non sono amate da una certa parte di pubblico, che individua in questo atteggiamento una certa strafottenza, un’implicita affermazione quasi di superiorità.

Vediamo quali sono i pezzi più controversi della discografia di Sfera Ebbasta:

XDVRMX Trap Kings Hey tipa Ricchi x sempre Sciroppo

XDVRMX (XDVR, 2015)

“Me ne fumo cinque all'ora si, per davvero / E farò una rapina, rrrrahh, per davvero / I frà fanno le bustine, mh, per davvero / E poi le vendono in cortile, mh, per davvero / Scippiamo una puttana, sì, per davvero / Io lo faccio per davvero”.

Trap Kings (XDVR, 2015)

Ultima traccia del disco d’esordio di Sfera Ebbasta:“Nella tomba mi voglio portare soldi ed erba / Ma prima di andarci voglio uscire dalla merda / Spiegarti com'è che vivo, non credo che serva / Hai presente un grammo? pensa ad una serra / Panico se afferra il serramanico, rapido / Sali sulla sella e scappiamo nel traffico / Più in fretta della gazzella”.

Hey tipa feat. Gordo

Questa volta protagonista non è il solo Sfera Ebbasta: è affiancato da Gordo: “Quanto sei porca dopo una vodka / Me ne vado e lascio un post-it sulla porta / Le more, le bionde, le rosse, le mechesate / vestite da suore o con le braccia tatuate / Le alternative, le snob pettinate, spettinate sotto le lenzuola ubriache”.

Ricchi x sempre (Rockstar, 2018)

“Ricchi x sempre” invece è tratta dal recente “Rockstar”, l’ultimo album di Sfera: “Scappo dal locale finito lo show / Ho i soldi in tasca e lo zio Tommy che mi scorta / Scelgo una tipa, nessuna dice di no / Me la portano in camera con una Vodka”.

Sciroppo (Rockstar, 2018)

“La tipa che mi scopo si ammazza di squot / Sciroppo all’amarena, c’ho la gola secca / Lei è rimasta a bocca aperta”.