Sfera Ebbasta in concerto, annunciata data zero del tour a Conegliano

Appuntamento alla Zoppas Arena di Conegliano per la data zero del Popstar Tour: dopo il grande successo dell’album “Rockstar”, il disco più venduto del 2018, è tempo di live. Il trap king fa ballare la Penisola con una serie di appuntamenti da cogliere al volo: chi temporeggia, infatti, potrebbe ritrovarsi con la data sold out.

Sfera Ebbasta a Conegliano: info biglietti

La data zero del “Popstar Tour 2019” sarà a Conegliano il 12 aprile 2019, presso la Zoppas Arena in Viale dello Sport 2. I biglietti dell’evento sono già disponibili sulle piattaforme di prevendita come TicketOne. Per l’evento, sono disponibili tre fasce di prezzo:

Parterre: 28,75 euro



Tribuna: 34,50 euro



PIT: 69 euro

Ancora in vendita i VIP Package al prezzo di 159 euro che includono un biglietto del settore PIT (ovvero nel sottopalco), t-shirt ufficiale del tour e meet&greet con l’artista nel backstage dopo l’apertura delle porte.

Popstar Tour 2019

Il tour di Sfera Ebbasta continuerà poi in alcune delle arene indoor più importanti del panorama italiano, per un aprile indimenticabile:

17 aprile, Roma – Palalottomatica

19 aprile, Napoli, Teatro Palapartenope

27 aprile, Assago (MI), Mediolanum Forum

I biglietti degli eventi sono ancora disponibili sui circuiti di prevendita a fasce di prezzo variabile, mentre invece i VIP Package corrispondenti hanno già segnato il tutto esaurito. È la prima volta che il trap king si esibisce dal vivo in location così importanti: un motivo di celebrazione per i fan che, negli ultimi anni, lo hanno portato in trionfo verso i vertici delle classifiche italiane.

La scaletta del Popstar Tour 2019 includerà alcuni dei suoi grandi successi multiplatino e diversi brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera, consacrandolo tra i rapper più amati dei nostri tempi.

Rockstar (Popstar Edition)

Il disco più venduto del 2018 si chiama “Rockstar” e lo ha inciso Sfera Ebbasta: 4 dischi di platino e un successo che ha visto tutti i brani presenti nel disco nelle prime dodici posizioni della Top Singoli. Il 7 dicembre 2018 è uscito poi “Rockstar – Popstar Edition”, nuova edizione di questo fortunatissimo successo discografico. Il doppio CD contiene le 11 tracce dell’album originale più 4 remix con artisti della scena rap internazionale. Nel secondo disco, “Popstar”, troviamo invece 7 tracce di cui 3 inediti: “Popstar”, “Happy Birthday” e “Uh Ah Hey”, oltre a 3 nuovi remix. La release è stato il coronamento di un 2018 davvero fortunato per il trap king di Cinisello Balsamo, il quale è risultato essere l’artista più ascoltato su Spotify in Italia. Nel corso di un’intervista, Sfera ha infatti dichiarato che “Rockstar” è «Il riassunto del mio cambiamento: non ho paura di raccontarlo attraverso le canzoni». Il disco è entrato in classifica anche in molti altri paesi europei, tra cui Svizzera, Francia e Germania.