Sfera Ebbasta in concerto, le date del tour 2019

Il “trap king” Sfera Ebbasta continua a navigare sull’onda del successo ottenuto col suo ultimo album “Rockstar” annunciando tre concerti-evento di quello che è stato chiamato “Popstar tour 2019”. I concerti si terranno il 17 aprile al Palalottomatica di Roma, 19 aprile al PalaPartenope di Napoli e il 27 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Di seguito tutte le info per arrivare preparati ai live del trap boy più famoso d’Italia.

Popstar tour 2019: date e biglietti

Dopo un lungo tour in Europa e in Italia, Sfera Ebbasta tornerà a esibirsi sui palchi nel 2019. Finora sono stati annunciati tre concerti-evento che vedranno, per la prima volta, il “re della trap” italiana protagonista dei palazzetti: 17 aprile al Palalottomatica di Roma, 19 aprile al PalaPartenope di Napoli e 27 aprile al Mediolanum Forum di Assago (MI). Durante lo show Sfera canterà ai fan tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i trapper più apprezzati della nuova generazione. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, di seguito tutti i prezzi del “Popstar tour 2019” (da considerarsi con diritti di prevendita inclusi, sono da aggiungere solo le eventuali commissioni di servizio). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente.

17 aprile Roma, Palalottomatica: parterre in piedi 40,25 euro, primo anello centrale numerato posti esauriti, primo anello laterale e secondo anello centrale numerati 46 euro, secondo anello laterale numerato 40,25 euro, terzo anello numerato 34,50 euro, PIT 69 euro

19 aprile Napoli, PalaPartenope: parterre in piedi 40,25 euro, tribuna numerata 46 euro, PIT 69 euro

27 aprile Assago (Milano), Mediolanum Forum: attualmente lo show è vicinissimo al sold out, i biglietti sono tutti esauriti fatta eccezione per qualche posto in tribuna C numerata al prezzo di 34,50 euro

Per la data di Napoli, ad ora, sono ancora disponibili anche i VIP Package (esauriti per Roma e Milano) che includono: un biglietto settore PIT, t-shirt ufficiale del mini-tour, meet & greet con l’artista nel backstage dopo l’apertura delle porte. Il prezzo del VIP Package è di 169 euro (diritti di prevendita inclusi).

Rockstar (Popstar edition)

Il 7 dicembre 2018 è uscito “Rockstar (Popstar edition)”, nuova edizione dell’ultimo fortunato album di Sfera Ebbasta “Rockstar”. Si tratta di un doppio CD: il primo contiene tutte le 11 tracce di “Rockstar” più 4 remix con artisti della scena rap internazionale, mentre il secondo disco “Popstar” è composto da 7 tracce di cui 3 inediti (“Popstar”, il nuovo singolo “Happy Birthday” e “Uh Ah Hey”) e 3 nuovi remix. Nel corso del mese di dicembre Sfera ha presentato “Rockstar (Popstar edition)” con un instore tour. Ad aprile 2019 darà il via al suo “Popstar tour” in tre dei palazzetti più importanti d’Italia: il Palalottomatica di Roma, il PalaPartenope di Napoli e il Mediolanum Forum di Assago (MI). Il 2018 è stato un anno da record per Sfera Ebbasta, che risulta essere l’artista più ascoltato in Italia su Spotify, seguito a ruota dai colleghi della scena trap e rap.