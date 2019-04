Alessandra Amoroso in concerto a Bari: info e scaletta

Concerto “in casa” per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, con il live in programma il 29 marzo al PalaFlorio di Bari. Forse hanno aiutato le origini pugliesi della cantante: lo show ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di poche settimane, quindi non sono più disponibili i biglietti né sul sito di TicketOne né nei punti vendita autorizzati.

Alessandra Amoroso in concerto a Bari: info

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso a Bari è in programma per le 21. Il PalaFlorio si trova in via Giuseppe Prezzolini ed è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Chi proviene dall’aeroporto Karol Wojtila potrà raggiungere il centro di Bari servendosi della linea 16 del servizio di trasporto pubblico locale. Quindi, da Bari avrà a disposizione un ampio ventaglio di possibilità per raggiungere il palazzetto dello sport servendosi dei mezzi di trasporto pubblico. Il palasport è collegato al centro città dalle linee 2, 9, 10, 14 e 25. Chi invece arriva al palazzetto dello sport con la propria auto, procedendo in direzione sud lungo la SS16, dovrà prendere l’uscita 14B. Quindi entrare in via Caldarola proseguendo in direzione Bari. Infine, dovrà proseguire per circa un chilometro e poi girare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini. All’esterno del palazzetto dello sport sono presenti degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Alessandra Amoroso in concerto a Bari: la scaletta

Il concerto al PalaFlorio di Bari sarà dedicato soprattutto ai brani estratti da “10”, l’ultimo disco di inediti di Alessandra Amoroso. Disco che è stato anticipato dal singolo “La stessa”, primo brano del concerto, e da cui sono stati estratti anche i brani “Trova un modo” e “Dalla tua parte”, entrambi presenti nel corso della scaletta, e “Forza e coraggio”, sulle cui note termina lo spettacolo. Non è escluso che Alessandra Amoroso, visto anche in legame speciale che la lega con Bari, non decida di apportare delle modifiche alla scaletta. La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso al PalaFlorio di Bari:

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: le date dei concerti

Archiviato il concerto in programma a Bari, il “10 Tour 2019” proseguirà il suo giro nei palazzetti dello sport di tutta Italia. La prossima data è in programma al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo: ultimo concerto prima della doppietta milanese. L’ultimo show invece si terrà il 10 aprile alla Kioene Arena di Padova. Le prossime date del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: