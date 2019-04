Alessandra Amoroso in concerto a Roma: info e scaletta

Doppia data del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, che il 20 e il 21 marzo farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma. Due concerti nella Capitale nel corso dei quali l’artista pugliese farà ascoltare al pubblico i brani estratti da “10”, il suo disco più recente, pubblicato alla fine dello scorso anno.

Alessandra Amoroso in concerto a Roma: info

I due concerti di Alessandra Amoroso in programma al Palazzo dello Sport di Roma inizieranno alle 21. I biglietti sono in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 25 euro. Sia per la prima che per la seconda data sono disponibili i soli tagliandi relativi ai settori tribuna laterale con scarsa visibilità, terzo anello con scarsa visibilità (entrambi in vendita a 25 euro) e per il terzo anello, categoria uno (a 45 euro). I biglietti relativi agli altri settori invece sono tutti esauriti. Il Palazzo dello Sport, altrimenti conosciuto come Palalottomatica, si trova presso il Piazzale dello Sport, in zona Eur. È raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico sia con la propria auto. Chi si serve della metropolitana dovrà utilizzare la linea B e scendere alla fermata Eur palasport. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile anche con l’autobus 714 dalla stazione Termini. Il Piazzale dello Sport è infine raggiungibile anche con le linee 671°, 671R, 714°, 714R, 780°, 780R, 791° e 791. Per chi utilizza la propria auto, provenendo dal Grande Raccordo Anulare l’uscita è la 26. All’esterno del palasport si trovano degli ampi parcheggi in cui poter posteggiare la propria auto.

Alessandra Amoroso in concerto a Roma: la scaletta

La scaletta dei due concerti a Roma di Alessandra Amoroso sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “10”, il suo disco più recente, ma non mancheranno i brani più apprezzati della carriera dell’artista pugliese. Il concerto inizia sulle note de “La stessa”, singolo estratto appunto da “10”, per terminare su quelle di “Forza e coraggio”. La scaletta dei due concerti di Alessandra Amoroso in programma al Palazzo dello Sport di Roma:

La stessa Fidati ancora di Me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella Incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: le date dei concerti

Dopo la doppia tappa in programma nella Capitale, il tour di Alessandra Amoroso proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La prossima data è in programma per il 23 marzo al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. Il tour si concluderà quindi il 10 aprile alla Kioene Arena di Padova. I prossimi concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: