Gazzelle in concerto a Brescia: info e scaletta

Gazzelle sta per concludere la tranche di date invernali del suo “Punk tour 2019”. Il prossimo appuntamento per sentire il cantautore romano live è per giovedì 28 marzo al Dis_Play Brixia Forum di Brescia. La tournée, partita lo scorso 27 febbraio dall’RDS Stadium di Rimini, ha riscosso un grande successo sia nei palazzetti (per gli show di Milano e Roma) che nei club, registrando sold out dopo sold out. Ecco tutte le info che vi potranno servire per arrivare preparati al concerto di Brescia.

Gazzelle live a Brescia: info e biglietti

Giovedì 28 marzo Gazzelle salirà sul palco del teatro Dis_Play - Brixia Forum di Brescia per presentare ai fan le canzoni di “Punk”, suo nuovo album uscito il 30 novembre 2018. L’orario di inizio del concerto è fissato per le 21:00 e il Brixia Forum si trova in via Caprera 5 a Brescia. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici (autobus linea 7 – direzione Roncadelle o metro fermata Brescia Due). Il concerto, inizialmente, avrebbe dovuto tenersi al LattePiùLive il 24 marzo, ma considerata la grande richiesta da parte del pubblico è stato spostato in una location più grande, posticipando la data al 28 marzo. I biglietti precedentemente acquistati restano ovviamente validi per la nuova venue. Il live di Brescia è uno dei pochi non ancora sold out, per cui è attualmente ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive). Ricordiamo, inoltre, che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente.

La scaletta del concerto

Il tour 2019 di Gazzelle è a supporto del nuovo album “Punk”, pubblicato lo scorso 30 novembre per Maciste Dischi/Artist First. Dopo la tranche di date invernali, la tournée continuerà questa estate nei maggiori festival italiani. Durante il concerto di Brescia il cantautore romano porterà sicuramente in scena i brani che compongono “Punk”, nonché i singoli che ne hanno anticipato l’uscita: “Tutta la vita”, “Sopra” (già certificata disco d’oro) e “Scintille”. Non potranno mancare anche le canzoni con cui Gazzelle si è guadagnato l’affetto e la stima del suo pubblico, tra cui Meglio così” e “Nero” (entrambe certificate disco d’oro). Sicuramente presenti anche brani del precedente e fortunato album “Superbattito” come “Zucchero filato”, “Quella te” e “Non sei tu”, malinconici ma tutti da cantare. I precedenti live sono stati conclusi con un bis di “Tutta la vita”, ma è possibile che il concerto di Brescia finisca in modo differente in base alle scelte dell’artista. Di seguito riportiamo, come esempio e linea guida per arrivare preparati, la scaletta seguita durante i precedenti concerti del “Punk tour”. L’ordine e le canzoni presentate potrebbero, ovviamente, subire variazioni dell’ultimo minuto.

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te

Encore – bis: