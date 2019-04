Carl Brave in concerto a Catania: info e scaletta

Carl Brave arriva in Sicilia col suo “Notti Brave a teatro” tour: l’appuntamento è per martedì 26 marzo al Teatro Metropolitan di Catania. La tournée nei teatri è iniziata lo scorso 28 febbraio 2019 con la data zero all’Auditorium San Domenico di Foligno, per poi continuare in tutta Italia sold out dopo sold out. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto di Catania.

Carl Brave a Catania: info sul concerto

Il 26 marzo 2019 Carl Brave porterà in scena al Teatro Metropolitan di Catania (Via Sant'Euplio 21) le canzoni dei suoi ultimi progetti solisti “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”. L’orario di inizio del concerto è fissato per le 21:00. La data ha già registrato il sold out in prevendita, così come tutte le tappe del tour invernale, non saranno quindi disponibili ulteriori biglietti in cassa. Si tratta della prima tournée teatrale per Carl Brave, che ha voluto portare la sua musica in un contesto totalmente differente rispetto a quello dei club a cui era abituato: «L’idea di un tour a teatro è nata da un'esigenza che si stava facendo sempre più presente: il mio bisogno di instaurare con chi viene ad ascoltarci un rapporto più diretto, confidenziale, intimo. Ho bisogno di vedere uno ad uno chi viene ad ascoltarmi, voglio vederli vicino, leggere sul loro viso cosa provano, le loro sensazioni. Instaurare durante il concerto un rapporto personale, diretto, affettivo e intenso. Un rapporto che solo il teatro riesce a creare con la sua atmosfera magica. Voglio far risaltare i miei testi, dare spazio alle immagini, suonare e cantare in acustico davanti ad un pubblico inevitabilmente più esigente; sarà una bella sfida per me e i musicisti affrontare il palco sperimentando e condividendo questo nuovo mood». Per l’occasione il camaleontico cantautore romano sarà accompagnato sul palco da una band d’eccezione, con tanto di fiati. Alla data in programma a Catania seguirà un secondo appuntamento siciliano a Palermo mercoledì 27 marzo (anche questo già sold out).

La scaletta del concerto

Per il tour nei teatri Carl Brave darà una nuova veste alle canzoni presenti nel suo ultimo album “Notti Brave (After)”, ideale sequel della precedente uscita discografica “Notti Brave”, suo esordio solista pubblicato a maggio 2018 (certificato disco di platino). Il cantautore romano porterà sicuramente in scena “Merci”, singolo di cui è da poco uscito il video ufficiale, oltre al brano pubblicato in featuring con Max Gazzè: “Posso”. Non potranno poi mancare altri precedenti successi come “Fotografia”, “Chapeau”, “Camel blu” e “Malibu”. I fan della prima ora saranno felici di poter cantare sulle note di alcuni pezzi del progetto Carl Brave x Franco126, che nel 2017 ha fatto conoscere i due rapper/cantautori al pubblico grazie al fortunato debut album “Polaroid”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Carl Brave durante i precedenti concerti del “Notti Brave a teatro” tour, ovviamente le canzoni presentate a Catania potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto secondo le scelte dell’artista.