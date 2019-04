Gazzelle in concerto a Bologna: info e scaletta

Gazzelle sta portando avanti il tour di presentazione di “Punk”, suo nuovo album, con grande successo e all’insegna dei sold out. Questo giovedì 21 marzo sarà la volta di Bologna: il cantautore romano si esibirà sul palco del PalaEstragon, nuova venue più capiente, per venire incontro alla grande richiesta da parte del pubblico (il live, inizialmente, avrebbe dovuto tenersi all’Estragon Club). La data ha già registrato il tutto esaurito in prevendita. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto bolognese di Gazzelle.

Gazzelle al PalaEstragon di Bologna: tutte le info

La prima tranche di date del “Punk tour” 2019 di Gazzelle sta per arrivare al termine. La tournée è partita lo scorso 27 febbraio con la data zero all’RDS Stadium di Rimini, per poi approdare con successo nei palazzetti di Milano e Roma, e continuare nei club di tutta Italia. Giovedì 21 marzo l’appuntamento con Gazzelle è al PalaEstragon di Bologna. Inizialmente il concerto avrebbe dovuto tenersi all’Estragon Club, storica venue del capoluogo emiliano, ma a causa della grande richiesta di biglietti il live è stato spostato nel più spazioso PalaEstragon, proprio affianco. Tutti i biglietti precedentemente acquistati per questa data rimarranno ovviamente validi per la nuova location. Il concerto bolognese è sold out, per cui non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, mentre il live di Gazzelle inizierà alle ore 21:00. Il PalaEstragon si trova in via Stalingrado 38 a Bologna, proprio accanto all’Estragon Club. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (uscita 7 bis della tangenziale, pochi metri dopo, sulla destra, troverete l’ingresso del Parco Nord e relativi parcheggi) o con i mezzi pubblici (linea 25 – fermata parcheggio Parco Nord, o linea 68 fino al capolinea Camping Città di Bologna).

La scaletta del concerto

Gazzelle è partito in tour per presentare al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Punk”, uscito il 30 novembre 2018. Durante il concerto bolognese il cantautore porterà sicuramente in scena i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco: “Tutta la vita”, “Sopra” (già certificata disco d’oro) e “Scintille”. Non potranno poi mancare le canzoni del precedente album “Superbattito” come “Zucchero filato”, “Quella te”, “Non sei tu”, oltre ad altri singoli tutti da cantare tra cui “Meglio così” e “Nero”. I precedenti live si sono conclusi con un bis di “Tutta la vita”. Dopo il tour invernale, Gazzelle risalirà sui palchi en plein air in occasione dei festival estivi. Con i suoi testi malinconici su musica pop, il cantautore romano ha conquistato una fetta di pubblico sempre più grande, meritandosi il tutto esaurito anche nei palazzetti. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti concerti del “Punk tour”. Ricordiamo che le canzoni portate in scena a Bologna, così come nelle prossime date, potrebbero sempre subire variazioni in base alle scelte dell’artista.

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te

Encore – bis: