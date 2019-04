Negramaro in concerto a Eboli: info e scaletta

Farà tappa lunedì 11 marzo a Eboli, in provincia di Salerno, l’“Amore che torni Tour 2019”: la nuova tournée dei Negramaro dedicata all’ultimo disco del gruppo, pubblicato nel novembre del 2017. A salire sul palco insieme alla band sarà ancora il chitarrista Giacomo Spedicato, fratello minore di Lele, colpito da un grave malore alla fine dello scorso anno e per questo costretto a rinunciare ai concerti, per proseguire la riabilitazione.



I Negramaro in concerto al Palasele di Eboli: le informazioni

Il concerto dei Negramaro andrà in scena al Palasele di Eboli lunedì 11 marzo. L’inizio dello show è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne non sono più disponibili i biglietti per il live, che rimangono acquistabili quindi nei soli punti vendita autorizzati. Il Palasele si trova in via Serracapilli ed è raggiungibile solo con la propria auto o servendosi di un taxi. Per chi proviene dall’autostrada Salerno – Reggio Calabria, prendere l’uscita per Eboli (SA), quindi proseguire per pochi metri e svoltare a sinistra dopo il distributore. Subito dopo il cavalcavia, girare a destra.

I Negramaro in concerto a Eboli: la scaletta dello show

Il concerto dei Negramaro al Palasele di Eboli sarà dedicato soprattutto ai brani estratti da “Amore che torni”, l’ultimo disco in studio del gruppo. Tra questi, non mancheranno i singoli “Fino all’imbrunire” (canzone su cui si aprirà il concerto), “La prima volta”, la title – track “Amore che torni” e “Per uno come me”. L’ultimo brano in scaletta è “Cosa c’è dall’altra parte”, scritto da Giuliano Sangiorgi e dedicato a Lele Spedicato. Nel corso della tournée, il chitarrista più volte si è presentato a sorpresa sul palco proprio per suonare l’assolo finale del brano, tra la commozione dei fan e dei compagni del gruppo. Oltre alle canzoni più recenti, non mancheranno nel corso della serata i grandi successi dei Negramaro: brani come “Estate”, “Parlami d’amore”, “Solo 3 min”, “Mentre tutto scorre” e “Nuvole e lenzuola”. Per un concerto in grado di mettere d’accordo tanto i fan della vecchia guardia, quanto quelli conquistati con i dischi più recenti. Le canzoni della scaletta del concerto a Eboli:

Fino all’imbrunire Ti è mai successo? La prima volta Estate Sei tu la mia città Il posto dei santi Mi basta Amore che torni Attenta Parlami d’amore Per uno come me L’amore qui non passa Basta così – Solo per te Solo 3 min – Sei Lo sai da qui Tutto qui accade L’immenso Via le mani dagli occhi Ci sto pensando da un po’ Senza fiato Meraviglioso Mentre tutto scorre Nuvole e lenzuola Cosa c’è dall’altra parte

L’”Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro: i prossimi concerti



Archiviato lo show in programma al Palasele di Eboli, la tournée dei Negramaro farà tripla tappa nella terra d’origine del gruppo, la Puglia, con gli show del 13, 14 e 15 marzo al Palaflorio di Bari. Quindi l’“Amore che torni Tour 2019” andrà in scena il 17 marzo al Palacalafiore di Reggio Calabria, per terminare il Sicilia: il 19 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Sul sito di TicketOne si trovano i soli biglietti per la data calabrese, disponibili a partire da 46 euro. I tagliandi per gli altri show possono essere acquistati esclusivamente nei punti vendita autorizzati.