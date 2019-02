Negramaro, il concerto di Rimini apre il tour

Prenderà il via giovedì 14 febbraio 2019 dall’RDS Stadium di Rimini il nuovo tour dei Negramaro, dedicato ad “Amore che torni”, l’ultimo album del gruppo, pubblicato alla fine del 2017. Una tournée inizialmente prevista per il novembre dello scorso anno, ma posticipata alla primavera del 2019 in conseguenza del grave malore che ha colpito il chitarrista del gruppo, Lele Spedicato, il 17 settembre 2018. Quindi la decisione di aspettare che il musicista si riprendesse completamente, per affrontare il tour insieme. Una ripresa che sembrava avesse portato alla conferma definitiva della partecipazione di Spedicato alla tournée: speranza che è stata spenta pochi giorni fa, quando Lele stesso ha annunciato di rinunciare ai concerti, per un diktat proveniente dai medici, convinti che il musicista abbia ancora bisogno di riposo. Al suo posto, però, un altro Spedicato: il fratello minore, Giacomo.



L’“Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro

L’“Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro prenderà il via mercoledì 14 febbraio dall’RDS Stadium di Rimini, per terminare il 19 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per i concerti sono disponibili da settimane sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli show finora annunciati nel calendario dell’“Amore che torni Tour”:

14 febbraio 2019 a Rimini, RDS Stadium

16 febbraio 2019 a Mantova, Palabam

20 febbraio 2019 a Padova, Kioene Arena

21 febbraio 2019 a Conegliano, Zoppas Arena

23 febbraio 2019 a Torino, Pala Alpitour

24 febbraio 2019 a Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

27 febbraio 2019 a Milano, Mediolanum Forum

28 febbraio 2019 a Milano, Mediolanum Forum

2 marzo 2019 a Firenze, Mandela Forum

3 marzo 2019 a Firenze, Mandela Forum

5 marzo 2019 a Roma, Palalottomatica

6 marzo 2019 a Roma, Palalottomatica

8 marzo 2019 a Caserta, Paladecò

9 marzo 2019 a Caserta, Paladecò

11 marzo 2019 a Eboli, Palasele

13 marzo 2019 a Bari, Palaflorio

14 marzo 2019 a Bari, Palaflorio

15 marzo 2019 a Bari, Palaflorio

17 marzo 2019 a Reggio Calabria, Palacalafiore

19 marzo 2019 a Acireale (CT), Pal’Art Hotel

I Negramaro a Rimini: info



Il concerto dei Negramaro a Rimini inizierà alle 21. Sul sito di TicketOne non sono più disponibili i biglietti per lo show. L’RDS Stadium si trova in piazzale Pasolini, al numero 1/C ed è raggiungibile sia con la propria auto che con i mezzi pubblici. Se si arriva in macchina, dall'uscita Rimini nord prendere via Tolemaide in direzione mare fino all'incrocio con la Strada Statale 16. A questo punto, girare a destra e proseguire in direzione sud. Dall'uscita Rimini sud, invece, prendere per Rimini; al primo semaforo girare a destra e proseguire in direzione sud Pesaro - Ancona. Al secondo semaforo girare a destra in direzione Coriano. Infine, dall’uscita Riccione, girare a sinistra e proseguire fino all'incrocio con la Strada Statale 16, quindi girare a sinistra e proseguire in direzione nord seguendo le indicazioni stradali.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, dall’aeroporto prendere l’autobus 9 fino alla stazione, quindi prendere gli autobus 8 o 20.

La scaletta del concerto di Rimini



Non essendo il tour ancora iniziato, è impossibile prevedere quale sarà la scaletta del concerto di Rimini. Tuttavia, essendo lo show dedicato soprattutto ad “Amore che torni”, le tracce del disco avranno una rilevanza predominante all’interno della scaletta. A partire dai quattro singoli finora estratti: “Fino all’imbrunire” (la canzone che ha anticipato l’intero album), “La prima volta”, la title-track “Amore che torni” e “Per uno come me, l’ultimo estratto e in rotazione radiofonica dal 23 novembre del 2018. La tracklist di “Amore che torni”:

Fino all’imbrunire Ridammi indietro il cuore New York e nocciola Mi basta Amore che torni La chiave, le virtù e l’arroganza Per uno come me L’anima vista da qui Pezzi di te La prima volta L’ultima volta Ci sto pensando da un po’

È probabile che nella scaletta troverà spazio anche “Cosa c’è dall’altra parte”, il brano in uscita il 15 febbraio che Giuliano Sangiorgi ha scritto proprio pensando al chitarrista e amico Lele Spedicato. E poi ci saranno i grandi successi dei Negramaro: da “Attenta” a “Mentre tutto scorre”, passando per “Cade la pioggia”. Le canzoni che hanno reso la band salentina una delle più apprezzate del panorama musicale italiano.