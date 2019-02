Lele Spedicato non sarà in tour con i Negramaro. Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Al posto del chitarrista ci sarà il fratello Giacomo. «Ciao a tutti carissimi amici, come vedete ce la sto mettendo tutta e grazie anche al vostro sostegno mi manca pochissimo per tornare al 100%!», ha scritto lo stesso Lele sui social. «Per i medici devo terminare la riabilitazione per riprendermi completamente e non rischiare nulla, quindi ho bisogno di un altro po’ di tempo. Inutile dire che sono profondamente dispiaciuto ma avremo modo di recuperare ogni emozione quanto prima. Intanto prenderà il mio posto una parte di me: il mio piccolo fratellino Giacomo, che certamente non vi deluderà. Mi mancate, vi amo». I Negramaro avrebbero dovuto tenere il tour di “Amore che torni” a novembre. Ma, a causa del grave malore che ha colpito il chitarrista la mattina del 17 settembre scorso, avevano deciso di posticipare l’intero tour. Una ventina di giorni fa, l’annuncio che Spedicato sarebbe tornato sul palco insieme ai compagni di sempre. Oggi, invece, la smentita.

Chi è Lele Spedicato



Insieme al cantante Giuliano Sangiorgi e al bassista Ermanno Carlà, Emanuele Spedicato è tra i membri fondatori dei Negramaro. Il chitarrista è nato a Veglia, in provincia di Lecce, nel 1980, ed è da poco diventato papà del piccolo Ianko. Insieme al gruppo ha inciso sette album. Dopo il malore che lo ha colpito alla fine dello scorso anno, ha seguito un lungo periodo di riabilitazione che avrebbe dovuto condurlo sul palco insieme ai Negramaro per l’"Amore che torni Tour".



Il tour nei palasport dei Negramaro



I Negramaro saranno in tour a partire da giovedì 14 febbraio 2019: data in cui la tournée prenderà le mosse dall’RDS Stadium di Rimini, per terminare il 19 marzo 2019 al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per i concerti sono da settimane disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Colonna vertebrale della scaletta saranno con ogni probabilità i brani estratti da “Amore che torni”, l’ultimo disco della band, pubblicato alla fine del 2018. I concerti finora annunciati nel calendario dell’"Amore che torni Tour":