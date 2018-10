Negramaro: posticipato al 2019 il tour nei palasport

È stato annunciato il rinvio di “Amore Che Torni Tour Indoor”, il tour nei più importanti palasport italiani dei Negramaro. La tournée sarebbe dovuta partire nel mese di novembre, ma l’organizzazione ha posticipato tutte le date al 2019 a causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, da poco dimesso dall’ospedale dove era ricoverato dal 17 settembre a causa di un'emorragia cerebrale. Di seguito il calendario con le date riprogrammate e tutte le info sulla validità e l’eventuale richiesta di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati.

“Amore Che Torni Tour Indoor”, le date aggiornate

Reduci dal grande successo del loro tour estivo negli stadi, i Negramaro sarebbero dovuti ripartire portando nei palazzetti “Amore Che Torni Tour Indoor 2018” dal prossimo novembre, tra i concerti più attesi dell’autunno. A seguito delle gravi condizioni di salute del chitarrista della band Emanuele Spedicato, ora fortunatamente fuori pericolo, l’organizzazione ha annunciato il rinvio del tour al 2019. Il tour ripartirà a febbraio con la data zero fissata a Rimini, per poi fare tappa in tutte le principali città italiane. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date nelle rispettive città. Le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2019 nei punti vendita in cui si è effettuato l’acquisto, mentre per i biglietti online ci si dovrà rivolgere al servizio clienti. Di seguito il calendario con tutte le date aggiornate di “Amore Che Torni Tour Indoor”:

Giovedì 14 febbraio 2019 Rimini, RDS Stadium (data zero)

Sabato 16 febbraio 2019 Mantova, Palabam

Mercoledì 20 febbraio 2019 Padova, Kioene Arena

Giovedì 21 febbraio 2019 Conegliano (Treviso), Zoppas Arena

Sabato 23 febbraio 2019 Torino, PalaAlpitour

Domenica 24 febbraio 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

Mercoledì 27 febbraio 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum

Sabato 2 marzo 2019 Firenze, Mandela Forum

Domenica 3 marzo 2019 Firenze, Mandela Forum

Martedì 5 marzo 2019 Roma, Palalottomatica

Mercoledì 6 marzo 2019 Roma, Palalottomatica

Venerdì 8 marzo 2019 Caserta, Pala Decò

Sabato 9 marzo 2019 Caserta, Pala Decò

Lunedì 11 marzo 2019 Eboli, Palasele

Mercoledì 13 marzo 2019 Bari, Palaflorio

Giovedì 14 marzo 2019 Bari, Palaflorio

Domenica 17 marzo 2019 Reggio Calabria, Palacalafiore

Martedì 19 marzo 2019 Acireale, Pal’Art Hotel

“Amore che torni”, l’ultimo disco dei Negramaro

“Amore che torni” è il settimo album in studio nella carriera dei Negramaro, pubblicato il 17 novembre 2017. Il disco ha riunito la band salentina dopo una breve crisi avuta nei mesi precedenti: il gruppo si era sciolto dopo alcune incomprensioni e aspri confronti avuti in studio. Dopo un momentaneo trasferimento a New York, Giuliano Sangiorgi (frontman e voce del gruppo) ha ricontattato Andrea Mariano (tastierista) presentandogli una nuova demo, da lì a poco i due si sono riuniti agli altri quattro componenti del gruppo con la ritrovata volontà di lavorare nuovamente insieme come Negramaro. “Amore che torni” è stato anticipato dal singolo “Fino all’imbrunire”, seguito poi dagli altri estratti dal disco: “La prima volta” e la title track, usciti rispettivamente a gennaio e giugno 2018.