Ora è ufficiale: Lele Spedicato prenderà parte al prossimo tour dei Negramaro nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa band salentina, tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram. Una decisione presa dopo che negli ultimi tempi erano stati sempre più pressanti i rumor circa una sostituzione del musicista, dopo il grave malore che lo ha colpito nell’autunno del 2018, ma da cui Spedicato ora si è completamente ripreso. Era stata tanta la paura, all’epoca: una situazione che il gruppo ha deciso di affrontare insieme, mettendo in pausa la tournée nei palazzetti dello sport che sarebbe dovuta iniziare da lì a poche settimane. Gli show erano in programma a novembre e sono stati quindi posticipati di alcuni mesi: tra febbraio e marzo, con l’aggiunta di una nuova data in programma il 15 marzo al Palaflorio di Bari.

Chi è Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro

Emanuele Spedicato è il chitarrista dei Negramaro, gruppo che ha fondato nel 1999 insieme al frontman Giuliano Sangiorgi e al bassista Ermanno Carlà. Ai tre si è subito aggiunto il campionatore Andrea De Rocco “Pupillo”, che era stato contattato dallo stesso Spedicato. Insieme ai Negramaro, il chitarrista pugliese ha inciso sette album: il primo, omonimo, risalente al 2003; l’ultimo, “Amore che torni”, uscito alla fine del 2017 e che presto sarà presentato in tour. Il musicista è nato nel 1980 a Veglia, in provincia di Lecce. Lui e la moglie Clio Evans sono da poco diventati genitori del piccolo Ianko.

È stato colto da un malore nella mattinata di lunedì 17 settembre 2018.

Il tour nei palasport dei Negramaro

Il tour dei Negramaro partirà il 14 febbraio 2019 dall’RDS Stadium di Rimini per terminare il 19 marzo 2019 al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per tutti gli show sono da tempo disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. La tournée è dedicata alle canzoni di “Amore che torni”, il disco più recente della band, uscito più di un anno fa e che con ogni probabilità sarà suonato quasi per intero durante gli show. Le date finora annunciate dell’”Amore che torni Tour”: